Zapping anuncia transmisión 24/7 de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Zapping anunció la transmisión oficial y continua de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre, con sedes principales en Ayacucho y Lima. Este evento multideportivo reunirá a más de 4,000 atletas de 11 países, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más importantes del año en el país.

La cobertura incluirá todas las competencias oficiales en vivo y en alta calidad, a través de ocho canales en simultáneo (Canales del 150 al 157) , lo que permitirá a los peruanos seguir minuto a minuto la participación de las delegaciones en más de 40 disciplinas, entre ellas atletismo, natación, lucha grecorromana y femenina, gimnasia artística y rítmica, vóley, vela, golf, tiro con arco, ecuestre y aguas abiertas, entre otras más.

Cobertura 24/7 con acceso total

La cobertura de Zapping será ininterrumpida las 24 horas del día, a diferencia de otras alternativas que solo emitirán resúmenes o competencias seleccionadas. Los usuarios podrán seguir en vivo todas las disciplinas y revivir los eventos hasta 24 horas después de su emisión, desde cualquier parte del Perú y en hasta cinco dispositivos bajo dos ubicaciones.

“Zapping se suma al deporte peruano con una cobertura integral que llevará la emoción de los Juegos Bolivarianos a todos los hogares. Queremos que cada espectador viva este evento histórico, que celebra el esfuerzo, la unión y el talento de nuestros atletas”, señaló Martín Tupper, country coordinator de Zapping Perú.

Los Juegos Bolivarianos, organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), marcarán un hito especial para Ayacucho, que volverá a ser sede de una justa internacional, impulsando el turismo, el comercio y el orgullo regional.

Este evento también forma parte del camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, reforzando el protagonismo del Perú en el deporte continental y su capacidad para albergar competencias de alto nivel.

Una experiencia interactiva y en tiempo real

Además de su cobertura sin pausas, Zapping cuenta con funcionalidades que elevan la experiencia de los usuarios durante cada competencia. El Modo Deportes muestra estadísticas en tiempo real, formaciones y tablas actualizadas; el Modo Momentos permite revivir al instante los pasajes más destacados sin necesidad de rebobinar; y el Modo Turbo ofrece una señal adelantada frente a otros servicios de TV por internet, evitando spoilers y garantizando una transmisión fluida, estable y en tiempo real.

Con esta transmisión, Zapping reafirma su compromiso con el deporte nacional y con brindar una plataforma moderna, accesible y adaptable a cualquier dispositivo,TV, laptop o celular, permitiendo que miles de peruanos vivan la pasión deportiva desde donde estén y sin perderse ningún detalle.