Al-Nassr choca con UD Almería este martes 3 de agosto para una edición más de su tradicional partido de pretemporada desde el Cidade do Futbul, los cuarteles de la selección de de Portugal y sede administrtiva de su respectiva federación de fútbol ubicada en Oeiras, Lisboa. Aquí te comparto la guía de horarios para ver el encuentro desde países de Latinoamérica como Argentina, México y Estados Unidos.

Hora del partido amistoso Al-Nassr vs. Almería por amistoso

El partido Al-Nassr vs. Almería por amistoso EN VIVO está programado para las 7:00 p.m. (horario peninsular español), en lo que será parte de la preparación de la escuadra árabe que cuenta con leyendas futbolísticas como Cristiano Ronaldo y futbolistas de primer nivel tipo Joao Félix, Kingsley Coman o Sadio Mané, entre muchos otros, para la temporada 2026/27.

¿A qué hora empieza Al-Nassr vs. Almería por amistoso EN VIVO desde Latinoamérica?

PAIS HORARIO Perú 12:00 p.m. Ecuador 12:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Bolivia 1:00 p.m. Venezuela 1:00 p.m. Argentina 2:00 p.m. Brasil 2:00 p.m. Paraguay 2:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m. Reino Unido 6:00 p.m. España 7:00 p.m.

¿A qué hora se juega Al-Nassr vs. Almería EN VIVO por amistoso desde México?

Mira el encuentro de Al-Nassr vs. Almería EN VIVO por amistoso desde México se jugará a las 11:00 a.m. (Tiempo del Centro de México).

¿A qué hora ver Al-Nassr vs. Almería EN VIVO por amistoso desde Estados Unidos?

Este es el horario del partido Al-Nassr vs. Almería por amistoso desde los Estados Unidos a partir de la 1:00 p.m. ET (Hora del Este). Aquí te dejamos con todas las zonas horarias en USA para que puedas mirar el encuentro.

Al-Nassr vs. Almería por amistoso: horarios Ciudades en Estados Unidos 1:00 p.m. ET Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canal de TV ver Al-Nassr vs. Almería EN VIVO por amistoso?

Ningún canal transmitirá el partido de Al-Nassr vs. Almería EN VIVO, sino que se podrá ver única y exclusivamente por el servicio de streaming STC TV.

Canales de transmisión Al-Nassr vs. Almería por amistoso EN VIVO en Latinoamérica

CANAL CANAL TV Argentina STC TV Chile STC TV Colombia STC TV Ecuador STC TV Perú STC TV Paraguay STC TV Uruguay STC TV Venezuela STC TV

¿Juega Cristiano Ronaldo en el partido amistoso Al Nassr vs. Almería?

Quienes siguen la pretemporada del fútbol saudí desde Estados Unidos buscando ver a Cristiano Ronaldo en acción durante el choque Al Nassr vs Almería, deberán esperar un poco más, ya que el jugador está descartado para pisar la cancha. El capitán luso sigue cumpliendo con su merecido descanso tras defender los colores de Portugal en el reciente certamen mundialista norteamericano, lo que explica su inactividad en los primeros ensayos europeos del equipo. A pesar de que sus vacaciones están por concluir y su viaje de regreso a los campamentos en Riyadh sigue pendiente, el vínculo de CR7 con la institución permanece intacto. Por ello, el goleador acudirá a la Ciudad del Fútbol en Oeiras exclusivamente para observar el desempeño de su escuadra desde los palcos, brindando apoyo anímico a la plantilla mientras afina los detalles para su inminente reincorporación física y táctica en las próximas semanas.