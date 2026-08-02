Este domingo 2 de agosto hay un partido que promete muchas emociones. Estoy hablando del amistoso Liverpool vs. Leeds United, que se disputará en el Soldier Field de Chicago. Para que no te pierdas el duelo, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Liverpool vs. Leeds United en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el amistoso Liverpool vs. Leeds United este domingo 2 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Liverpool vs. Leeds United?
Este domingo 2 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Liverpool vs. Leeds United a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App, fuboTV
- México: Claro Sports
- Argentina: Claro Sports
- Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Colombia: Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Venezuela: Claro Sports
- Costa Rica: Claro Sports
- El Salvador: Claro Sports
- Nicaragua: Claro Sports