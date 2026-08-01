En el Kai Tak Stadium de Hong Kong habrá un gran partido este sábado 1 de agosto, pues ahí se enfrentarán Manchester City e Inter por un amistoso. Para que no te pierdas el duelo, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester City vs. Inter en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el amistoso Manchester City vs. Inter este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 am
- Estados Unidos (CT): 6:30 am
- Estados Unidos (MT): 5:30 am
- Estados Unidos (PT): 4:30 am
- España: 1:30 pm
- México (CDMX): 5:30 am
- Puerto Rico: 7:30 am
- República Dominicana: 7:30 am
- Panamá: 6:30 am
- Costa Rica: 5:30 am
- El Salvador: 5:30 am
- Guatemala: 5:30 am
- Honduras: 5:30 am
- Nicaragua: 5:30 am
- Argentina: 8:30 am
- Brasil (Brasilia): 8:30 am
- Uruguay: 8:30 am
- Chile (Santiago): 7:30 am
- Paraguay: 8:30 am
- Bolivia: 7:30 am
- Venezuela: 7:30 am
- Ecuador: 6:30 am
- Perú: 6:30 am
- Colombia: 6:30 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Manchester City vs. Inter?
Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Manchester City vs. Inter a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+, FOX One
- México: Claro Sports, CITY+
- España: CITY+
- Alemania: DAZN Deutschland, CITY+
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, CITY+, Claro Sports
- Brasil: CITY+, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Colombia: Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Venezuela: Claro Sports
- Costa Rica: Claro Sports
- El Salvador: Claro Sports
- Nicaragua: Claro Sports