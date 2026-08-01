Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el amistoso Manchester City vs. Inter. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el amistoso Manchester City vs. Inter. (Foto: Composición Canva - Depor)

En el Kai Tak Stadium de Hong Kong habrá un gran partido este sábado 1 de agosto, pues ahí se enfrentarán Manchester City e Inter por un amistoso. Para que no te pierdas el duelo, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El amistoso Manchester City vs. Inter es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El amistoso Manchester City vs. Inter es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester City vs. Inter en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el amistoso Manchester City vs. Inter este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 am
  • Estados Unidos (CT): 6:30 am                                   
  • Estados Unidos (MT): 5:30 am
  • Estados Unidos (PT): 4:30 am
  • España: 1:30 pm
  • México (CDMX): 5:30 am
  • Puerto Rico: 7:30 am
  • República Dominicana: 7:30 am
  • Panamá: 6:30 am
  • Costa Rica: 5:30 am
  • El Salvador: 5:30 am
  • Guatemala: 5:30 am
  • Honduras: 5:30 am
  • Nicaragua: 5:30 am
  • Argentina: 8:30 am
  • Brasil (Brasilia): 8:30 am
  • Uruguay: 8:30 am
  • Chile (Santiago): 7:30 am
  • Paraguay: 8:30 am
  • Bolivia: 7:30 am
  • Venezuela: 7:30 am
  • Ecuador: 6:30 am
  • Perú: 6:30 am
  • Colombia: 6:30 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Manchester City vs. Inter?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Manchester City vs. Inter a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+, FOX One
  • México: Claro Sports, CITY+
  • España: CITY+
  • Alemania: DAZN Deutschland, CITY+
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, CITY+, Claro Sports
  • Brasil: CITY+, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
  • Colombia: Claro Sports
  • Uruguay: Claro Sports
  • Perú: Claro Sports
  • Ecuador: Claro Sports
  • Bolivia: Claro Sports
  • Venezuela: Claro Sports
  • Costa Rica: Claro Sports
  • El Salvador: Claro Sports
  • Nicaragua: Claro Sports
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC