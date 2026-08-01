Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el amistoso Manchester United vs. Atlético Madrid. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el amistoso Manchester United vs. Atlético Madrid. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por un partido amistoso, se enfrentarán Manchester United y Atlético Madrid en el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia, este sábado 1 de agosto. Si no te quieres perder el duelo, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El amistoso Manchester United vs. Atlético Madrid es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El amistoso Manchester United vs. Atlético Madrid es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester United vs. Atlético Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el amistoso Manchester United vs. Atlético Madrid este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:00 am
  • Estados Unidos (CT): 8:00 am
  • Estados Unidos (MT): 7:00 am
  • Estados Unidos (PT): 6:00 am
  • México (CDMX): 7:00 am
  • España: 3:00 pm
  • Puerto Rico: 9:00 am
  • República Dominicana: 9:00 am
  • Panamá: 8:00 am
  • Costa Rica: 7:00 am
  • El Salvador: 7:00 am
  • Guatemala: 7:00 am
  • Honduras: 7:00 am
  • Nicaragua: 7:00 am
  • Argentina: 10:00 am
  • Brasil (Brasilia): 10:00 am
  • Uruguay: 10:00 am
  • Chile (Santiago): 9:00 am
  • Paraguay: 10:00 am
  • Bolivia: 9:00 am
  • Venezuela: 9:00 am
  • Ecuador: 8:00 am
  • Perú: 8:00 am
  • Colombia: 8:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Manchester United vs. Atlético Madrid?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Manchester United vs. Atlético Madrid a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • Gran Bretaña: MUTV
  • Noruega: VG+
  • Suecia: Sport Bladet Play
  • Australia: Stan Sport
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC