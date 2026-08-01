Este sábado 1 de agosto hay un partido que promete muchas emociones. Estoy hablando del amistoso Real Madrid vs. Fiorentina, que se disputa en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria. Para que no te pierdas el duelo, revisa a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Fiorentina en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el amistoso Real Madrid vs. Fiorentina este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 10:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 12:00 pm
- República Dominicana: 12:00 pm
- Panamá: 11:00 am
- Costa Rica: 10:00 am
- El Salvador: 10:00 am
- Guatemala: 10:00 am
- Honduras: 10:00 am
- Nicaragua: 10:00 am
- Argentina: 1:00 pm
- Brasil (Brasilia): 1:00 pm
- Uruguay: 1:00 pm
- Chile (Santiago): 12:00 pm
- Paraguay: 1:00 pm
- Bolivia: 12:00 pm
- Venezuela: 12:00 pm
- Ecuador: 11:00 am
- Perú: 11:00 am
- Colombia: 11:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Fiorentina?
Este sábado 1 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Real Madrid vs. Fiorentina a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
- España: Real Madrid TV
- Alemania: Sky Go, Sky Sport News HD
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play
- Brasil: DAZN Brasil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+