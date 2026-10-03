La fecha FIFA entra en su tramo más atractivo con un clásico que concentra la atención de toda la CONCACAF: México vs. Estados Unidos. El Tri y la selección estadounidense volverán a medirse en un amistoso internacional de alto voltaje, un duelo que trasciende el resultado por la histórica rivalidad y por lo que puede revelar sobre el presente de ambos proyectos rumbo a sus próximos grandes desafíos. Más que un partido de preparación, será una prueba de nivel para conocer qué selección llega mejor posicionada en la pelea por el dominio de la región.
¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país para ver el partido amistoso internacional fecha FIFA 2026 este sábado 3 de octubre.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?
Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
|País o zona
|Hora
|Día
|Estados Unidos (Arizona, sede)
|19:00
|Sábado 3 de octubre
|México (CDMX, centro)
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|20:00
|Sábado 3 de octubre
|Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
|21:00
|Sábado 3 de octubre
|Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|22:00
|Sábado 3 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil
|23:00
|Sábado 3 de octubre
|España (peninsular)
|04:00
|Domingo 4 de octubre
|Reino Unido
|03:00
|Domingo 4 de octubre
Historial de últimos partidos, Estados Unidos vs. México
- Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro
- México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso
- México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League
- Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League
- Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso
- México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf
- Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf
- Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro
- Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League
- Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso
¿Dónde juegan México vs. Estados Unidos?
México vs. Estados Unidos se jugará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, uno de los recintos más modernos e imponentes de Estados Unidos. Habitualmente sede de los Arizona Cardinals de la NFL, el estadio cambiará el futbol americano por el futbol para recibir una nueva edición del clásico de Concacaf. Con aforo para 63,400 aficionados, se perfila un ambiente de máxima exigencia: la expectativa por el duelo apunta a un lleno total y localidades agotadas para ver a la Selección Mexicana frente al combinado estadounidense.
Datos clave para ver Estados Unidos-México
|Dato
|Información
|Partido
|Estados Unidos vs. México
|Competición
|Amistoso internacional de Fecha FIFA
|Fecha
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Estadio
|State Farm Stadium
|Ciudad
|Glendale, Arizona, Estados Unidos
|Hora local
|19:00
|Hora en México
|20:00, tiempo del centro
|Aforo del estadio
|63,400 espectadores