La fecha FIFA entra en su tramo más atractivo con un clásico que concentra la atención de toda la CONCACAF: México vs. Estados Unidos. El Tri y la selección estadounidense volverán a medirse en un amistoso internacional de alto voltaje, un duelo que trasciende el resultado por la histórica rivalidad y por lo que puede revelar sobre el presente de ambos proyectos rumbo a sus próximos grandes desafíos. Más que un partido de preparación, será una prueba de nivel para conocer qué selección llega mejor posicionada en la pelea por el dominio de la región.

¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país para ver el partido amistoso internacional fecha FIFA 2026 este sábado 3 de octubre.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale , Arizona.

País o zona Hora Día Estados Unidos (Arizona, sede) 19:00 Sábado 3 de octubre México (CDMX, centro) 20:00 Sábado 3 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Sábado 3 de octubre Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 21:00 Sábado 3 de octubre Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington) 22:00 Sábado 3 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 22:00 Sábado 3 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 23:00 Sábado 3 de octubre España (peninsular) 04:00 Domingo 4 de octubre Reino Unido 03:00 Domingo 4 de octubre

Historial de últimos partidos, Estados Unidos vs. México

Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro

México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso

México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League

Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League

Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso

México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf

Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf

Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro

Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League

Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso

¿Dónde juegan México vs. Estados Unidos?

México vs. Estados Unidos se jugará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, uno de los recintos más modernos e imponentes de Estados Unidos. Habitualmente sede de los Arizona Cardinals de la NFL, el estadio cambiará el futbol americano por el futbol para recibir una nueva edición del clásico de Concacaf. Con aforo para 63,400 aficionados, se perfila un ambiente de máxima exigencia: la expectativa por el duelo apunta a un lleno total y localidades agotadas para ver a la Selección Mexicana frente al combinado estadounidense.

Datos clave para ver Estados Unidos-México

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional de Fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora local 19:00 Hora en México 20:00, tiempo del centro Aforo del estadio 63,400 espectadores