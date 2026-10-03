A qué hora juega México vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO hoy sábado 3 de octubre por amistoso internacional fecha FIFA. (Foto: Composición Depor)
A qué hora juega México vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO hoy sábado 3 de octubre por amistoso internacional fecha FIFA. (Foto: Composición Depor)

La fecha FIFA entra en su tramo más atractivo con un clásico que concentra la atención de toda la CONCACAF: México vs. Estados Unidos. El Tri y la selección estadounidense volverán a medirse en un amistoso internacional de alto voltaje, un duelo que trasciende el resultado por la histórica rivalidad y por lo que puede revelar sobre el presente de ambos proyectos rumbo a sus próximos grandes desafíos. Más que un partido de preparación, será una prueba de nivel para conocer qué selección llega mejor posicionada en la pelea por el dominio de la región.

¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país para ver el partido amistoso internacional fecha FIFA 2026 este sábado 3 de octubre.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. México EN VIVO por fecha amistoso internacional FIFA?

Estados Unidos recibe a México este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso internacional de Fecha FIFA. El pitazo inicial será a las 20:00 en Ciudad de México / 22:00 ET, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País o zonaHoraDía
Estados Unidos (Arizona, sede)19:00Sábado 3 de octubre
México (CDMX, centro)20:00Sábado 3 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica20:00Sábado 3 de octubre
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá21:00Sábado 3 de octubre
Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami, Washington)22:00Sábado 3 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico22:00Sábado 3 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil23:00Sábado 3 de octubre
España (peninsular)04:00Domingo 4 de octubre
Reino Unido03:00Domingo 4 de octubre

Historial de últimos partidos, Estados Unidos vs. México

  • Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro
  • México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso
  • México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso
  • México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf
  • Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf
  • Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro
  • Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso

¿Dónde juegan México vs. Estados Unidos?

México vs. Estados Unidos se jugará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, uno de los recintos más modernos e imponentes de Estados Unidos. Habitualmente sede de los Arizona Cardinals de la NFL, el estadio cambiará el futbol americano por el futbol para recibir una nueva edición del clásico de Concacaf. Con aforo para 63,400 aficionados, se perfila un ambiente de máxima exigencia: la expectativa por el duelo apunta a un lleno total y localidades agotadas para ver a la Selección Mexicana frente al combinado estadounidense.

Datos clave para ver Estados Unidos-México

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
CompeticiónAmistoso internacional de Fecha FIFA
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioState Farm Stadium
CiudadGlendale, Arizona, Estados Unidos
Hora local19:00
Hora en México20:00, tiempo del centro
Aforo del estadio63,400 espectadores
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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