El Argentina vs. Benín se juega este martes 6 de octubre, desde las 20:00 —hora argentina—, en el Estadio Monumental, en una noche marcada por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Más de 85.000 hinchas acompañarán al capitán en su último partido con la camiseta albiceleste, después de 20 años, 125 goles y seis títulos. El amistoso tendrá un significado que va mucho más allá del resultado: será el cierre de la historia del número 10 con Argentina, ante la gente que lo vio convertirse en su máximo ídolo.

¿Quieres seguir la cobertura del partido Argentina vs. Benín EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los horarios por país para seguir todo sobre Lionel Messi y el “Last Dance” con la Albiceleste.

¿A qué hora juega Lionel Messi en el Argentina vs. Benín HOY 6 de octubre?

Argentina vs. Benín se juega este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:00 de Argentina, equivalentes a las 18:00 de Perú, Colombia y Ecuador. El amistoso se disputará en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

PaísHora de inicioFecha
México — Ciudad de México17:00Martes 6 de octubre
Guatemala17:00Martes 6 de octubre
Honduras17:00Martes 6 de octubre
Costa Rica17:00Martes 6 de octubre
Perú18:00Martes 6 de octubre
Colombia18:00Martes 6 de octubre
Ecuador — territorio continental18:00Martes 6 de octubre
Bolivia19:00Martes 6 de octubre
Venezuela19:00Martes 6 de octubre
Estados Unidos — Miami y Nueva York19:00Martes 6 de octubre
Argentina20:00Martes 6 de octubre
Uruguay20:00Martes 6 de octubre
Paraguay20:00Martes 6 de octubre
Chile — Santiago20:00Martes 6 de octubre
Brasil — Brasilia y São Paulo20:00Martes 6 de octubre
España — territorio peninsular01:00Miércoles 7 de octubre

En Argentina, el amistoso será transmitido por TyC Sports, Telefe y DSports. Para seguirlo por internet, las opciones anunciadas incluyen TyC Sports Play y Mi Telefe, además de servicios como Flow, DGO y Telecentro Play, según las señales incluidas en cada suscripción.

En Perú, la cobertura está anunciada por DSports en televisión y DGO en streaming. El encuentro empieza a las 18:00, por lo que los aficionados peruanos podrán seguirlo desde la tarde. La disponibilidad de estas señales y plataformas debe revisarse según el país y el paquete contratado; los derechos de transmisión no son necesariamente los mismos en todos los territorios.

El encuentro está presentado como la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Además del partido frente a Benín, la programación contempla espectáculos y homenajes antes y después del juego en el Monumental, por lo que la cobertura del evento abarcará más que los 90 minutos del amistoso.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC