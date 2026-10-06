El Argentina vs. Benín se juega este martes 6 de octubre, desde las 20:00 —hora argentina—, en el Estadio Monumental, en una noche marcada por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina . Más de 85.000 hinchas acompañarán al capitán en su último partido con la camiseta albiceleste, después de 20 años, 125 goles y seis títulos. El amistoso tendrá un significado que va mucho más allá del resultado: será el cierre de la historia del número 10 con Argentina, ante la gente que lo vio convertirse en su máximo ídolo.

¿Quieres seguir la cobertura del partido Argentina vs. Benín EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los horarios por país para seguir todo sobre Lionel Messi y el “Last Dance” con la Albiceleste.

¿A qué hora juega Lionel Messi en el Argentina vs. Benín HOY 6 de octubre?

Argentina vs. Benín se juega este martes 6 de octubre de 2026 a las 20:00 de Argentina, equivalentes a las 18:00 de Perú, Colombia y Ecuador . El amistoso se disputará en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

País Hora de inicio Fecha México — Ciudad de México 17:00 Martes 6 de octubre Guatemala 17:00 Martes 6 de octubre Honduras 17:00 Martes 6 de octubre Costa Rica 17:00 Martes 6 de octubre Perú 18:00 Martes 6 de octubre Colombia 18:00 Martes 6 de octubre Ecuador — territorio continental 18:00 Martes 6 de octubre Bolivia 19:00 Martes 6 de octubre Venezuela 19:00 Martes 6 de octubre Estados Unidos — Miami y Nueva York 19:00 Martes 6 de octubre Argentina 20:00 Martes 6 de octubre Uruguay 20:00 Martes 6 de octubre Paraguay 20:00 Martes 6 de octubre Chile — Santiago 20:00 Martes 6 de octubre Brasil — Brasilia y São Paulo 20:00 Martes 6 de octubre España — territorio peninsular 01:00 Miércoles 7 de octubre

En Argentina, el amistoso será transmitido por TyC Sports, Telefe y DSports. Para seguirlo por internet, las opciones anunciadas incluyen TyC Sports Play y Mi Telefe, además de servicios como Flow, DGO y Telecentro Play, según las señales incluidas en cada suscripción.

En Perú, la cobertura está anunciada por DSports en televisión y DGO en streaming. El encuentro empieza a las 18:00, por lo que los aficionados peruanos podrán seguirlo desde la tarde. La disponibilidad de estas señales y plataformas debe revisarse según el país y el paquete contratado; los derechos de transmisión no son necesariamente los mismos en todos los territorios.

El encuentro está presentado como la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Además del partido frente a Benín, la programación contempla espectáculos y homenajes antes y después del juego en el Monumental, por lo que la cobertura del evento abarcará más que los 90 minutos del amistoso.