Disputa por el balón entre futbolistas del Inter Miami y Columbus Crew por la MLS 2026. Consulte la guía de horarios y canales de televisión autorizados para Estados Unidos y México. | Crédito: mls.com / Composición Depor
Disputa por el balón entre futbolistas del Inter Miami y Columbus Crew por la MLS 2026. Consulte la guía de horarios y canales de televisión autorizados para Estados Unidos y México. | Crédito: mls.com / Composición Depor

La Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX presenta un choque estelar este sábado 19 de septiembre entre Club América y Chivas de Guadalajara en una edición más del Clásico Nacional. El encuentro está programado para iniciar a las 11:15 p.m. ET / 9:15 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:15 p.m. PT, sobre el césped del Estadio Azteca en la CDMX. Las Águilas comandadas por Guillermo Almada buscan levantarse de un bache tras perder el invicto en la liga local al caer por 4-3 en un vibrante Clásico Joven ante Cruz Azul. Además, arrastran la inercia de no haber podido ganar en el cierre de la Leagues Cup, mientras que el Rebaño Sagrado dirigido por Gabriel Milito llega encendido tras ligar siete partidos sin perder y hilar dos goleadas consecutivas por 3-0 ante Atlético de San Luis y Pumas. Si estás buscando los horarios del partido, las opciones para verlo por televisión o las plataformas de streaming disponibles en tu país, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Club América vs. Chivas de Guadalajara en vivo.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MIX de Gestión.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MIX de Gestión.

¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Apertura 2026 de la Liga MX hoy?

El partido entre Club América y Chivas de Guadalajara por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se disputará el sábado 19 de septiembre, mientras que en España podrá verse durante la madrugada del domingo 20 de septiembre.

País / RegiónHora
España (Madrid)05:15 horas (20 de septiembre)
España (Canarias)04:15 horas (20 de septiembre)
Argentina00:15 horas (20 de septiembre)
Uruguay00:15 horas (20 de septiembre)
Paraguay00:15 horas (20 de septiembre)
Brasil00:15 horas (20 de septiembre)
Chile23:15 horas
Venezuela23:15 horas
Bolivia23:15 horas
Colombia22:15 horas
Perú22:15 horas
Ecuador22:15 horas
México (Centro)21:15 horas
México (Pacífico y Chihuahua)21:15 horas
México (Baja California)21:15 horas
Estados Unidos (Este)23:15 horas
Estados Unidos (Central)22:15 horas
Estados Unidos (Montaña)21:15 horas
Estados Unidos (Pacífico)20:15 horas
El Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Liga MX 2026 paralizará México. Conozca el resultado final en directo, el marcador definitivo y los momentos clave del encuentro. | Crédito: Composición Mag
El Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Liga MX 2026 paralizará México. Conozca el resultado final en directo, el marcador definitivo y los momentos clave del encuentro. | Crédito: Composición Mag

¿Qué canal transmite Club América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por el Apertura 2026 de la Liga MX?

La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming dependiendo del país donde te encuentres.

País / RegiónCanal de TVStreaming
Colombia--VPN
Ecuador--VPN
Argentina--VPN
Uruguay--VPN
México--ViX, Prime Video, Layvtime
Estados UnidosTUDN USA, UnivisionTUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
Puerto Rico--ViX
España--VPN
Brasil--VPN
Chile--VPN
Paraguay--VPN
Venezuela--VPN
Bolivia--VPN
Perú--VPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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