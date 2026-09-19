La Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX presenta un choque estelar este sábado 19 de septiembre entre Club América y Chivas de Guadalajara en una edición más del Clásico Nacional. El encuentro está programado para iniciar a las 11:15 p.m. ET / 9:15 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:15 p.m. PT, sobre el césped del Estadio Azteca en la CDMX. Las Águilas comandadas por Guillermo Almada buscan levantarse de un bache tras perder el invicto en la liga local al caer por 4-3 en un vibrante Clásico Joven ante Cruz Azul. Además, arrastran la inercia de no haber podido ganar en el cierre de la Leagues Cup, mientras que el Rebaño Sagrado dirigido por Gabriel Milito llega encendido tras ligar siete partidos sin perder y hilar dos goleadas consecutivas por 3-0 ante Atlético de San Luis y Pumas. Si estás buscando los horarios del partido, las opciones para verlo por televisión o las plataformas de streaming disponibles en tu país, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Club América vs. Chivas de Guadalajara en vivo.
¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara por el Apertura 2026 de la Liga MX hoy?
El partido entre Club América y Chivas de Guadalajara por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se disputará el sábado 19 de septiembre, mientras que en España podrá verse durante la madrugada del domingo 20 de septiembre.
|País / Región
|Hora
|España (Madrid)
|05:15 horas (20 de septiembre)
|España (Canarias)
|04:15 horas (20 de septiembre)
|Argentina
|00:15 horas (20 de septiembre)
|Uruguay
|00:15 horas (20 de septiembre)
|Paraguay
|00:15 horas (20 de septiembre)
|Brasil
|00:15 horas (20 de septiembre)
|Chile
|23:15 horas
|Venezuela
|23:15 horas
|Bolivia
|23:15 horas
|Colombia
|22:15 horas
|Perú
|22:15 horas
|Ecuador
|22:15 horas
|México (Centro)
|21:15 horas
|México (Pacífico y Chihuahua)
|21:15 horas
|México (Baja California)
|21:15 horas
|Estados Unidos (Este)
|23:15 horas
|Estados Unidos (Central)
|22:15 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|21:15 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|20:15 horas
¿Qué canal transmite Club América vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por el Apertura 2026 de la Liga MX?
La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming dependiendo del país donde te encuentres.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Colombia
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|VPN
|Ecuador
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|VPN
|Argentina
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|VPN
|Uruguay
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|VPN
|México
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|ViX, Prime Video, Layvtime
|Estados Unidos
|TUDN USA, Univision
|TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|Puerto Rico
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|ViX
|España
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|Brasil
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|Chile
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|VPN
|Paraguay
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|Venezuela
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|Bolivia
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|Perú
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|VPN