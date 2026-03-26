El espectáculo está garantizado cuando Brasil y Francia se enfrenten este jueves 26 de marzo en un atractivo amistoso internacional por la Fecha FIFA, rumbo a la Copa Mundial 2026. El escenario será el imponente Gillette Stadium, donde dos gigantes del fútbol mundial medirán fuerzas desde las 17:00 (Argentina, Uruguay y Chile) y 15:00 (Perú, Colombia y Ecuador). Un duelo que no solo promete emociones, sino también un alto nivel competitivo entre selecciones que buscan llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol.
Si no quieres perderte ningún detalle de este partidazo, es clave conocer a qué hora inicia y qué canales lo transmitirán en vivo, especialmente en Estados Unidos. La expectativa es total entre los aficionados, ya que se trata de un enfrentamiento que no se daba desde hace varios años y que reúne a figuras de talla mundial en un mismo campo. A continuación, te contamos cómo seguir el Brasil vs. Francia EN VIVO desde EE.UU. y otros países.
¿A qué hora juega Brasil vs. Francia EN VIVO por amistoso con miras al Mundial 2026?
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canales transmiten Brasil vs. Francia EN VIVO hoy 26 de marzo en EE. UU. y otros países del mundo?
En Estados Unidos, el esperado amistoso entre Brasil y Francia podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN Deportes. A continuación, revisa qué otros canales transmitirán el partidazo en diferentes países del mundo.
- México: ESPN México, Disney+ Premium México
- España: DAZN Spain
- Francia: TF1, TF1+, Molotov, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean
- Costa Rica: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte