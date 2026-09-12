Cruz Azul y Club América se medirán este sábado 12 de septiembre por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y está programado para las 21:15 horas de la CDMX (11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT) . ¿Quieres saber qué canal transmite el partido entre La Máquina y las Águilas? En esta nota encontrarás todos los detalles de la cobertura televisiva y de streaming disponible para seguir el duelo en México, Estados Unidos y otros mercados.

El duelo entre Cruz Azul y Club América será una nueva edición de una de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos en una jornada que puede resultar clave para sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026. La expectativa estará puesta en un partido de alta intensidad, con dos de los clubes de mayor convocatoria del país frente a frente.

En México, el partido entre Cruz Azul y Club América podrá seguirse por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime. De esta manera, los aficionados tendrán alternativas tanto en televisión como mediante servicios de streaming para seguir el encuentro desde territorio mexicano.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX. El inicio está previsto para las 11:15 p.m. ET y 8:15 p.m. PT, por lo que los aficionados deberán tener en cuenta la diferencia horaria respecto de la Ciudad de México.

La programación y disponibilidad de las señales pueden variar según el operador, paquete contratado y territorio. Por ello, se recomienda verificar la guía de canales de cada proveedor antes del comienzo del encuentro.

Para otros países, si no existe una señal con derechos locales, se recomienda recurrir únicamente a servicios oficiales y plataformas legales disponibles en cada región.

El uso de VPN debe ajustarse a las leyes aplicables y a los términos de servicio de la plataforma correspondiente; asimismo, no se recomienda instalar extensiones o aplicaciones gratuitas de procedencia desconocida por posibles riesgos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Club América por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES STREAMING México 9:15 p.m. Canal 5 Televisa, TUDN TUDN En Vivo, ViX Mexico, Layvtime Estados Unidos 11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT TUDN USA, Univision TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX Belice 9:15 p.m. Nexgen — Brasil 11:15 p.m. — Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+ Costa Rica 9:15 p.m. TUDN — El Salvador 9:15 p.m. TUDN — Guatemala 9:15 p.m. TUDN — Honduras 9:15 p.m. TUDN — Panamá 10:15 p.m. TUDN — Puerto Rico 11:15 p.m. — ViX