Este martes 17 de noviembre, Estados Unidos y Haití se enfrentarán en el TQL Stadium por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Estados Unidos vs. Haití en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo Estados Unidos vs. Haití por la Concacaf Nations League 2026 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:00 pm
- Estados Unidos (CT): 6:00 pm
- Estados Unidos (MT): 5:00 pm
- Estados Unidos (PT): 4:00 pm
- España: 1:00 am del miércoles 18 de noviembre
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Estados Unidos vs. Haití?
Este martes 17 de noviembre se podrá ver el duelo Estados Unidos vs. Haití por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TBS USA, truTV USA, ViX, Westwood One Sports, Fútbol de Primera Radio
- Canadá: OneSoccer
- Jamaica: Bluu
- Puerto Rico: Peacock, UNIVERSO, ViX, NAICOM