Este jueves 12 de noviembre habrá un partido vibrante. Estoy hablando del Inglaterra vs. Croacia por la Fecha 5 del Grupo C de la UEFA Nations League 2026. Como el duelo, que se disputará en el Estadio de Wembley, es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Inglaterra vs. Croacia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el duelo Inglaterra vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026 este jueves 12 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 1:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 3:45 pm
- República Dominicana: 3:45 pm
- Panamá: 2:45 pm
- Costa Rica: 1:45 pm
- El Salvador: 1:45 pm
- Guatemala: 1:45 pm
- Honduras: 1:45 pm
- Nicaragua: 1:45 pm
- Argentina: 4:45 pm
- Brasil (Brasilia): 4:45 pm
- Uruguay: 4:45 pm
- Chile (Santiago): 4:45pm
- Paraguay: 4:45 pm
- Bolivia: 3:45 pm
- Venezuela: 3:45 pm
- Ecuador: 2:45 pm
- Perú: 2:45 pm
- Colombia: 2:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Inglaterra vs. Croacia?
Este jueves 12 de noviembre se podrá ver el duelo Inglaterra vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: ESPN4 Brazil, Disney+ Premium Brazil
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: ViX