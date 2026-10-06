Los Angeles Lakers y Golden State Warriors se medirán en dos partidos de la pretemporada 2026-27 de la NBA, con una rivalidad que vuelve a reunir a figuras como Bronny James (hijo del astro del baloncesto LeBron James, actualmente en la plantilla de los Philadelphia 76ers) y Stephen Curry antes del inicio de la campaña regular. Para el público hispano en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, te compartimos las opciones de transmisión por TV local, radio en español y plataformas online de esta trepidante serie de los equipos de baloncesto más populares.

El primer duelo se jugará el martes 6 de octubre en el Chase Center de San Francisco, casa de los Warriors. El segundo enfrentamiento será el martes 13 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, como parte de una jornada de pretemporada en sede neutral. Ambos encuentros forman parte de la preparación de los Lakers para la temporada 2026-27.

La cadena Spectrum SportsNet emitirá todos los partidos de pretemporada de Los Angeles Lakers en Estados Unidos, mientras que ESPN LA 710 AM llevará la narración radial en inglés y KFWB 980 AM ofrecerá la cobertura en español. En México, las alternativas generales para seguir la pretemporada incluyen ESPN, Disney+ y NBA League Pass, aunque es necesario confirmar la programación del encuentro específico antes de su inicio.

Lakers vs. Warriors: fechas y hora

Los Lakers y los Warriors tienen programados dos cruces durante la NBA Preseason 2026. El primero se disputará en San Francisco y el segundo en Las Vegas, una plaza habitual para grandes eventos deportivos en Estados Unidos.

Partido Fecha Sede Hora confirmada Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers Martes 6 de octubre de 2026 Chase Center, San Francisco 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Martes 13 de octubre de 2026 T-Mobile Arena, Las Vegas 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT

El horario de las 10:00 p. m. del Este equivale a las 9:00 p. m. en la zona Central de Estados Unidos —como Chicago, Houston y Dallas— y a las 7:00 p. m. en la Costa Oeste, incluidos Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. El partido del 6 de octubre aparece programado a las 7:00 p. m. locales en San Francisco, mientras que el calendario de pretemporada ubica el duelo de Las Vegas del 13 de octubre en la franja de las 10:00 p. m. ET.

Canales de TV y Streaming en Estados Unidos para ver LA Lakers vs. Warriors

Spectrum SportsNet para los partidos de Lakers

Spectrum SportsNet es el canal confirmado para la transmisión de los cinco juegos de pretemporada de los Lakers. La señal es principalmente regional, por lo que su acceso depende de que el usuario cuente con un paquete de cable, satélite o streaming que incluya este canal en su mercado.

Para la comunidad latina en el área de Los Ángeles, la cobertura radial en español estará disponible en KFWB 980 AM. Los aficionados que prefieran el relato en inglés podrán seguirlo por ESPN LA 710 AM.

NBA League Pass

NBA League Pass figura entre las principales plataformas para seguir la pretemporada 2026-27, pero las transmisiones están sujetas a restricciones de mercado local. Esto significa que, si el partido está disponible en Spectrum SportsNet en tu zona, la señal de League Pass podría aplicar un bloqueo geográfico en vivo.

Antes del salto inicial, conviene comprobar el calendario de tu proveedor, ya que los canales nacionales de la pretemporada NBA incluyen NBA TV, ESPN, ESPN2 y las señales de NBC, pero no todos los partidos reciben emisión nacional.

Canales de TV y Streaming en México para ver LA Lakers vs. Warriors

En México, ESPN figura como una de las señales de referencia para seguir la pretemporada NBA 2026, mientras que Disney+ y NBA League Pass aparecen como las principales opciones de streaming.

Sin embargo, no está confirmado de manera específica que ESPN o Disney+ emitirán los dos partidos entre Lakers y Warriors. Por ello, los aficionados deben verificar la programación de ESPN México y el catálogo de Disney+ o NBA League Pass antes del martes 6 y del martes 13 de octubre.

Plataforma o canal Disponibilidad reportada para pretemporada NBA en México Confirmación específica para Lakers vs. Warriors ESPN Sí, como señal de seguimiento de la pretemporada No confirmada Disney+ Sí, como plataforma de streaming de la pretemporada No confirmada NBA League Pass Sí, con partidos de preparación de la NBA Sujeto a programación y restricciones

La hora estimada para México dependerá de la zona: el inicio de las 10:00 p. m. ET corresponde a las 8:00 p. m. del centro de México, aunque se recomienda revisar la guía del operador antes del juego por posibles ajustes de programación.

Cómo ver online Lakers vs. Warriors

Para ver Lakers vs. Warriors EN VIVO por internet desde Estados Unidos, la primera opción es ingresar con las credenciales de un proveedor que incluya Spectrum SportsNet, si se encuentra disponible en tu área. La liga también ofrece NBA League Pass como alternativa de streaming para la pretemporada, con la advertencia de que pueden aplicarse bloqueos por ubicación.

En México, los usuarios pueden revisar la disponibilidad del partido mediante Disney+, ESPN en sus plataformas vinculadas al proveedor de TV y NBA League Pass. La cobertura de la pretemporada no garantiza que cada encuentro esté habilitado en todas las plataformas, por lo que el listado final debe validarse en la programación oficial antes de la transmisión.

TV Radio Spectrum SportsNet+, Spectrum SportsNet, NBA TV ESPN LA 710/980 KFWB