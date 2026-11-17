Este martes 17 de noviembre, la selección de Nicaragua se prepara para vivir una auténtica fiesta deportiva en el Estadio Nacional de Fútbol, donde recibirá a Montserrat en el decisivo partido de vuelta correspondiente al Play-In rumbo a la Copa Oro 2027. El conjunto Azul y Blanco llega a este vital compromiso con la confianza a tope tras haber conseguido una valiosa victoria por 2-1 en el encuentro de ida. Ahora, arropados por el incondicional aliento de su gente en las gradas, buscarán hacer pesar su localía y mantener la ventaja para sellar definitivamente la eliminatoria.
Montserrat, por su parte, quiere lograr la hazaña. En el compromiso de ida, logró ponerse adelante en el marcador, pero fue superado por el buen juego del conjunto liderado por Juan Cruz Real. Ahora, tendrá que corregir los errores mostrados para intentar dar vuelta a la serie y lograr la clasificación en Managua.
¿A qué hora juega Monserrat vs. Nicaragua?
El partido de vuelta del Play-In rumbo a la Copa Oro 2027 se jugará este martes 17 de noviembre. A continuación, revisa a qué hora rodará el balón según el horario de tu localidad:
- Nicaragua: 9:00 p. m.
- Montserrat: 11:00 p. m.
- México (CDMX): 9:00 p. m.
- Costa Rica: 9:00 p. m.
- El Salvador: 9:00 p. m.
- Guatemala: 9:00 p. m.
- Honduras: 9:00 p. m.
- Panamá: 10:00 p. m.
- Colombia: 10:00 p. m.
- Ecuador: 10:00 p. m.
- Perú: 10:00 p. m.
- Bolivia: 11:00 p. m.
- Puerto Rico: 11:00 p. m.
- República Dominicana: 11:00 p. m.
- Venezuela: 11:00 p. m.
- Argentina: 12:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre
- Chile: 12:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre
- Paraguay: 12:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre
- Uruguay: 12:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre
Horarios del partido Nicaragua vs. Monserrat en Estados Unidos
Te presentamos los horarios en Estados Unidos del partido entre Nicaragua contra Monserrat:
- 7:00 p. m. (Tiempo del Pacífico - PT)
- 8:00 p. m. (Tiempo de la Montaña - MT)
- 9:00 p. m. (Tiempo del Centro - CT)
- 10:00 p. m. (Tiempo del Este - ET)
¿Dónde ver Nicaragua vs. Monserrat EN VIVO?
- Nicaragua: NicaSports
- Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX y NAICOM
- Jamaica: Bluu
- Estados Unidos: FOX Sports 1, fubo TV, ViX y FOX One
En algunos países, este compromiso estará disponible vía online por la cuenta oficial de YouTube de CONCACAF y Concacaf GO. Importante, verifica la programación de tu localidad.