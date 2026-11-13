Este viernes 13 de noviembre, desde el Estadio Cibao en Santiago De Los Caballeros, mira la transmisión del partido Nicaragua vs. Montserrat por la ida de la CONCACAF Nations League 2026-27. Los Emerald Boys accediero al Play-In tras firmar una fase de grupos perfecta como el mejor líder de la Liga C, sumando cuatro victorias en cuatro encuentros, y llegan en buen momento ofensivo tras promediar más de tres goles por partido en su zona. La Azul y Blanco, por su parte, llega a esta instancia tras ubicarse en el sexto puesto de su grupo en la Liga A de la Liga de Naciones. Bajo la dirección de Juan Cruz Real, el conjunto pinolero parte como favorito por jerarquía de plantilla y experiencia reciente en la máxima categoría de la región. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Nicaragua vs. Montserrat.

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Montserrat hoy por CONCACAF Nations League 2026-27?

La transmisión del partido Nicaragua vs. Montserrat por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026 se podrá ver a partir de las 7:00 p.m. hora de Lima y ET / 6:00 Tiempo del Centro de México / 1:00 a.m. del día siguiente horario peninsular / 4:00 p.m. PT. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este encuentro entre nicaragüenses y montserratenses.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. del día siguiente

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT

Perú: 7:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite Nicaragua vs. Montserrat EN VIVO por CONCACAF Nations League 2026-27?

La transmisión del juego de Nicaragua vs. Montserrat por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026-27 podrás disfrutarla a través de la señal de YouTube y CONCACAF GO para seguirlo desde el territorio nicaragüense.

De otro lado, si te encuentras en Montserrat, podrás ver el partido Nicaragua vs. Montserrat a través de la señal de Bluu. En Estados Unidos, la transmisión del enfrentamiento estará a cargo de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.

Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el partido Nicaragua-Montserrat por la Liga de Naciones de la Concacaf. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de Bluu, ViX, Fox Soccer Plus y FOX One en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.