Por un amistoso FIFA 2026, las selecciones de Perú y México chocarán este martes 29 de septiembre en el Red Bull Arena de New Jersey. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Perú vs. México en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Perú vs. México por un amistoso FIFA 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del miércoles 30 de septiembre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Perú vs. México?
Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego Perú vs. México por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- Perú: América TV, América tvGO
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo