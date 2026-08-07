Este viernes 7 de agosto hay un gran partido para ver. Estoy hablando del Aston Villa vs. Bayern Múnich por un amistoso de pretemporada. El duelo se disputa en el Kai Tak Sports Park de Honk Kong y es imperdible. En esta nota conocerás a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Aston Villa vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Aston Villa vs. Bayern Múnich por un amistoso de pretemporada este viernes 7 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 am
- Estados Unidos (CT): 7:00 am
- Estados Unidos (MT): 6:00 am
- Estados Unidos (PT): 5:00 am
- México (CDMX): 6:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 am
- República Dominicana: 8:00 am
- Panamá: 7:00 am
- Costa Rica: 6:00 am
- El Salvador: 6:00 am
- Guatemala: 6:00 am
- Honduras: 6:00 am
- Nicaragua: 6:00 am
- Argentina: 9:00 am
- Brasil (Brasilia): 9:00 am
- Uruguay: 9:00 am
- Chile (Santiago): 8:00 am
- Paraguay: 9:00 am
- Bolivia: 8:00 am
- Venezuela: 8:00 am
- Ecuador: 7:00 am
- Perú: 7:00 am
- Colombia: 7:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Aston Villa vs. Bayern Múnich?
Este viernes 7 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Aston Villa vs. Bayern Múnich por un amistoso de pretemporada a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS Sports Golazo, fuboTV, Paramount+, FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Golazo
- México: Claro Sports
- Argentina: Claro Sports
- Brasil: Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Colombia: Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Venezuela: Claro Sports
- Chile: Claro Sports
- Costa Rica: Claro Sports
- El Salvador: Claro Sports
- Nicaragua: Claro Sports
- República Dominicana: Claro Sports