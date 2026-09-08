Este martes 8 de agosto, Boca Juniors recibirá a Sao Paulo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un compromiso de pronóstico reservado donde ambos equipos son candidatos para llevarse el título. El Xeneize llegó a esta instancia tras superar con autoridad a Deportivo Recoleta con un 7-1 en el marcador global.
El rendimiento internacional es, precisamente, uno de los principales puntos positivos de Boca Juniors. En la fase previa de eliminación directa, el conjunto argentino mostró una versión mucho más contundente y consiguió avanzar con autoridad. Esa confianza será especialmente importante ahora que aparece un adversario de mayor jerarquía como Sao Paulo, que eliminó a Bolívar con un global de 4-2.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana?
Revisa los horarios del partido entre Boca Juniors contra Sao Paulo por los cuartos de la Copa Sudamericana, ida.
|País
|Horario
|Perú
|7:30 p. m.
|Colombia
|7:30 p. m.
|Ecuador
|7:30 p. m.
|Panamá
|7:30 p. m.
|México (CDMX)
|6:30 p. m.
|Costa Rica
|6:30 p. m.
|Guatemala
|6:30 p. m.
|Honduras
|6:30 p. m.
|Nicaragua
|6:30 p. m.
|El Salvador
|6:30 p. m.
|Venezuela
|8:30 p. m.
|Bolivia
|8:30 p. m.
|Chile
|8:30 p. m.
|Paraguay
|8:30 p. m.
|Argentina
|9:30 p. m.
|Uruguay
|9:30 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|9:30 p. m.
|EE. UU. – Este (ET)
|8:30 p. m.
|EE. UU. – Centro (CT)
|7:30 p. m.
|EE. UU. – Montaña (MT)
|6:30 p. m.
|EE. UU. – Pacífico (PT)
|5:30 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana?
Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Boca Juniors vs. Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- Argentina: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN y Disney+ Premium
- Brasil: ESPN, SBT, Zapping, Claro TV+, Disney Plus, Sky+ y Vivo Play
- Chile: ESPN y Disney+ Premium
- Colombia: ESPN y Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- República Dominicana: Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN y Disney+ Premium
- El Salvador: Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
- México: ESPN 3 y Disney Plus Premium
- Panamá: Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN y Disney+ Premium
- Perú: ESPN y Disney+ Premium
- España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones y Vamos
- Uruguay: ESPN y Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN y Disney+ Premium
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana en Estados Unidos?
La transmisión del partido entre Boca Juniors y Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana será por beIN, beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports CONNECT.