Tras la eliminación rumbo al Mundial 2026, Costa Rica inicia un nuevo ciclo en la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao . La Tricolor enfrentará este jueves a Curazao en un partido que marcará el primer examen de la reconstrucción, con la mirada puesta en recuperar competitividad, renovar referentes y proyectar una base sólida para los próximos desafíos internacionales. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma.

El técnico aprovechará esta convocatoria para evaluar tanto a figuras del campeonato nacional como a los legionarios que militan en el extranjero. Más que un amistoso de transición, el duelo ante Curazao será una oportunidad para definir el nuevo rostro de la Selección de Costa Rica, ajustar la idea de juego y comenzar a construir un plantel capaz de devolver a la Tricolor al protagonismo regional.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026-27?

El partido Costa Rica vs. Curazao, correspondiente a la Jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026-27, se disputará este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Estadio Ricardo Saprissa de San José. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. en Costa Rica, mientras que en Curazao será a las 10:00 p. m. La hora oficial de inicio confirmada por Concacaf es 10:00 p. m. ET.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Curazao en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Costa Rica vs. Curazao comenzará a las 10:00 p. m. ET (Eastern Time). Esto equivale a las 9:00 p. m. en la zona Central, 8:00 p. m. en la zona Mountain y 7:00 p. m. en la zona Pacific. En Alaska el partido comenzará a las 6:00 p. m., mientras que en Hawái será a las 4:00 p. m.

País / territorio Hora del partido Costa Rica 8:00 p. m. Nicaragua 8:00 p. m. Honduras 8:00 p. m. El Salvador 8:00 p. m. Guatemala 8:00 p. m. Panamá 9:00 p. m. Jamaica 9:00 p. m. Haití 10:00 p. m. República Dominicana 10:00 p. m. Puerto Rico 10:00 p. m.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Curazao EN VIVO por la Concacaf Nations League 2026-27?

El partido Costa Rica vs. Curazao, correspondiente a la Jornada 1 de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27, se disputará el jueves 24 de septiembre de 2026. En Costa Rica, el encuentro comenzará a las 8:00 p. m. y será transmitido por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6. Cabe señalar que los juegos de la selección costarricense de local en este torneo serán transmitidos por estos canales.

País o región TV Streaming online Costa Rica Teletica Canal 7; Repretel Canal 6 Plataformas digitales oficiales de Teletica y Repretel, sujetas a autenticación y disponibilidad territorial Estados Unidos FS2 FOX One; proveedores que incluyan FS2, como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling o YouTube TV, según plan y mercado Curazao Sin canal local específico confirmado públicamente Concacaf App y Concacaf YouTube, según restricciones geográficas Caribe (señal panregional) Rush Sports Concacaf App; Concacaf YouTube Centroamérica y otros territorios sin TV local anunciada Sin señal nacional específica confirmada Concacaf App; Concacaf YouTube

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Curazao EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir Costa Rica vs. Curazao por FS2, con la transmisión también disponible mediante FOX One. El partido está programado para las 10:00 p. m. ET.

Datos clave del partido Costa Rica vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026

Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Hora: 8:00 p.m. San José

Canal TV: Canal 6 de Repretel y Teletica Canal 7

Streaming: Canal 6 de Repretel App / Teletica App