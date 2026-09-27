Revisa a qué hora juega y qué canales de TV pasan el partido entre Curazao vs. Nicaragua EN VIVO por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)
Revisa a qué hora juega y qué canales de TV pasan el partido entre Curazao vs. Nicaragua EN VIVO por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)

Curazao vs. Nicaragua se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 20:00 (hora local de Curazao y Nicaragua), en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, por la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Para todo el público centroamericano —incluido Nicaragua— la señal oficial corresponde a FOX, con emisión por TV y plataformas digitales; en Estados Unidos, el partido figura por Fox Soccer Plus.

¿A qué hora juega Curazao vs. Nicaragua EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League 2026?

Curazao vs. Nicaragua se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026, por la fase de grupos de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:00 en Willemstad, Curazao, en el Stadion Ergilio Hato.

País / regiónHora del partidoDía
Curazao20:00Domingo 27 de septiembre
Nicaragua18:00Domingo 27 de septiembre
Costa Rica18:00Domingo 27 de septiembre
Guatemala18:00Domingo 27 de septiembre
El Salvador18:00Domingo 27 de septiembre
Honduras18:00Domingo 27 de septiembre
México (CDMX)18:00Domingo 27 de septiembre
Perú19:00Domingo 27 de septiembre
Colombia19:00Domingo 27 de septiembre
Ecuador19:00Domingo 27 de septiembre
Panamá19:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York, Washington)20:00Domingo 27 de septiembre
República Dominicana20:00Domingo 27 de septiembre
Venezuela20:00Domingo 27 de septiembre
Bolivia20:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas, Houston)19:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (MT: Denver)18:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle)17:00Domingo 27 de septiembre
Chile21:00Domingo 27 de septiembre
Argentina21:00Domingo 27 de septiembre
Uruguay21:00Domingo 27 de septiembre
Paraguay21:00Domingo 27 de septiembre
Brasil (Brasilia/São Paulo)21:00Domingo 27 de septiembre
España (peninsular)02:00Lunes 28 de septiembre

Para el público de Nicaragua y Centroamérica —incluidos Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador— el partido comenzará a las 18:00. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se verá desde las 19:00, mientras que Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil lo tendrán desde las 21:00.

En Estados Unidos, la referencia principal es las 20:00 ET; la hora baja a las 19:00 en la zona Central, 18:00 en Montaña y 17:00 en el Pacífico. En España, el encuentro arrancará a las 02:00 del lunes 28 de septiembre.

¿Qué canal transmite el partido Curazao vs. Nicaragua EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Curazao vs. Nicaragua se disputa este domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 20:00 horas en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. El encuentro corresponde a la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y será determinante para ambos seleccionados en la lucha por avanzar dentro del torneo regional.

País o regiónTV abiertaTV por cable / pagaStreaming online
NicaraguaNo hay señal abierta confirmadaFOX LatinoaméricaPlataformas de FOX con autenticación de operador
CentroaméricaNo hay señal abierta confirmadaFOX LatinoaméricaPlataformas digitales de FOX
Estados UnidosNo aplicaFox Soccer PlusFubo, DirecTV Stream, Sling y otros servicios que incluyan Fox Soccer Plus, según plan
MéxicoSin confirmación específica para este partidoSin confirmación específica del canalSin confirmación específica
CurazaoSin confirmación individualSin confirmación individualSin confirmación individual
PerúNo hay transmisión confirmadaNo hay transmisión confirmadaNo hay transmisión confirmada

Para los aficionados en Nicaragua y el resto de Centroamérica, la alternativa oficial es FOX Latinoamérica, que cuenta con los derechos de las ediciones 2026/27 y 2028/29 de la Concacaf Nations League. El acuerdo incluye transmisiones tanto en TV como por streaming y contempla los partidos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá cuando actúen como visitantes; por ello, aplica a este Curazao vs. Nicaragua.

En Estados Unidos, el partido está programado por Fox Soccer Plus. Quienes no tengan el canal lineal deberán revisar si su paquete de Fubo, DirecTV Stream, Sling u otro proveedor incorpora esa señal, pues la disponibilidad depende del plan contratado.

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