Curazao vs. Nicaragua se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 20:00 (hora local de Curazao y Nicaragua), en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, por la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Para todo el público centroamericano —incluido Nicaragua— la señal oficial corresponde a FOX, con emisión por TV y plataformas digitales; en Estados Unidos, el partido figura por Fox Soccer Plus.

¿A qué hora juega Curazao vs. Nicaragua EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League 2026?

Curazao vs. Nicaragua se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026, por la fase de grupos de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:00 en Willemstad, Curazao, en el Stadion Ergilio Hato.

País / región Hora del partido Día Curazao 20:00 Domingo 27 de septiembre Nicaragua 18:00 Domingo 27 de septiembre Costa Rica 18:00 Domingo 27 de septiembre Guatemala 18:00 Domingo 27 de septiembre El Salvador 18:00 Domingo 27 de septiembre Honduras 18:00 Domingo 27 de septiembre México (CDMX) 18:00 Domingo 27 de septiembre Perú 19:00 Domingo 27 de septiembre Colombia 19:00 Domingo 27 de septiembre Ecuador 19:00 Domingo 27 de septiembre Panamá 19:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York, Washington) 20:00 Domingo 27 de septiembre República Dominicana 20:00 Domingo 27 de septiembre Venezuela 20:00 Domingo 27 de septiembre Bolivia 20:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas, Houston) 19:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (MT: Denver) 18:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 17:00 Domingo 27 de septiembre Chile 21:00 Domingo 27 de septiembre Argentina 21:00 Domingo 27 de septiembre Uruguay 21:00 Domingo 27 de septiembre Paraguay 21:00 Domingo 27 de septiembre Brasil (Brasilia/São Paulo) 21:00 Domingo 27 de septiembre España (peninsular) 02:00 Lunes 28 de septiembre

Para el público de Nicaragua y Centroamérica —incluidos Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador— el partido comenzará a las 18:00. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se verá desde las 19:00, mientras que Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil lo tendrán desde las 21:00.

En Estados Unidos, la referencia principal es las 20:00 ET; la hora baja a las 19:00 en la zona Central, 18:00 en Montaña y 17:00 en el Pacífico. En España, el encuentro arrancará a las 02:00 del lunes 28 de septiembre.

¿Qué canal transmite el partido Curazao vs. Nicaragua EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Curazao vs. Nicaragua se disputa este domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 20:00 horas en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. El encuentro corresponde a la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y será determinante para ambos seleccionados en la lucha por avanzar dentro del torneo regional.

País o región TV abierta TV por cable / paga Streaming online Nicaragua No hay señal abierta confirmada FOX Latinoamérica Plataformas de FOX con autenticación de operador Centroamérica No hay señal abierta confirmada FOX Latinoamérica Plataformas digitales de FOX Estados Unidos No aplica Fox Soccer Plus Fubo, DirecTV Stream, Sling y otros servicios que incluyan Fox Soccer Plus, según plan México Sin confirmación específica para este partido Sin confirmación específica del canal Sin confirmación específica Curazao Sin confirmación individual Sin confirmación individual Sin confirmación individual Perú No hay transmisión confirmada No hay transmisión confirmada No hay transmisión confirmada

Para los aficionados en Nicaragua y el resto de Centroamérica, la alternativa oficial es FOX Latinoamérica , que cuenta con los derechos de las ediciones 2026/27 y 2028/29 de la Concacaf Nations League. El acuerdo incluye transmisiones tanto en TV como por streaming y contempla los partidos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá cuando actúen como visitantes; por ello, aplica a este Curazao vs. Nicaragua.