Este sábado 26 de septiembre, Estados Unidos y Perú se enfrentan en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El duelo de carácter amistoso le permitirá a ambos equipos medir el trabajo que están realizando de cara a los duelos oficiales, sobre todo para el proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Los Stars and Stripes decidieron renovarle la confianza a Mauricio Pochettino. El entrenador argentino cumplió un gran papel en la Copa del Mundo 2026 y quiere hacer historia en la próxima cita mundialista.
Por su parte, en la selección peruana también están trabajando para regresar al Mundial. Uno de los puntos donde Mano Menezes está trabajando es en consolidar su universo de jugadores. Por esa razón decidió llamar a jóvenes talentos que están sobresaliendo en la Liga 1. También se resalta el regreso de Gianluca Lapadula.
¿A qué hora juega Estados Unidos-Perú EN VIVO HOY por fecha FIFA?
El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se realizará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El compromiso iniciará a las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú.
|País / zona
|Hora
|Fecha
|Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York)
|4:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston)
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (Montaña: Denver)
|2:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle)
|1:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Perú
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Colombia
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Ecuador
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|México (CDMX)
|2:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua
|2:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Panamá
|3:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Venezuela, Bolivia y República Dominicana
|4:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Paraguay
|5:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Chile, Argentina y Uruguay
|5:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)
|5:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
|España
|10:30 p. m.
|Sábado 26 de septiembre
¿En qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO?
El amistoso Estados Unidos vs. Perú de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 será transmitido por América TV y América tvGO en territorio peruano. También se confirmó que en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.
|País o región
|TV
|Streaming online
|Idioma
|Hora de inicio
|Perú
|América TV: canal 4 SD y 704 HD
|América tvGO
|Español
|3:30 p. m.
|Sudamérica
|No se reporta una señal lineal regional confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Español
|3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay
|Estados Unidos
|TNT
|HBO Max
|Inglés
|4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
|Estados Unidos
|Telemundo y Universo
|Peacock
|Español
|4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT
|México
|Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|—
|2:30 p. m.
|España
|Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas
|—
|10:30 p. m.
La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704. Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.
Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.
En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español. El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.