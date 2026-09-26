Este sábado 26 de septiembre, Estados Unidos y Perú se enfrentan en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El duelo de carácter amistoso le permitirá a ambos equipos medir el trabajo que están realizando de cara a los duelos oficiales, sobre todo para el proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Los Stars and Stripes decidieron renovarle la confianza a Mauricio Pochettino. El entrenador argentino cumplió un gran papel en la Copa del Mundo 2026 y quiere hacer historia en la próxima cita mundialista.

Por su parte, en la selección peruana también están trabajando para regresar al Mundial. Uno de los puntos donde Mano Menezes está trabajando es en consolidar su universo de jugadores. Por esa razón decidió llamar a jóvenes talentos que están sobresaliendo en la Liga 1. También se resalta el regreso de Gianluca Lapadula.

¿A qué hora juega Estados Unidos-Perú EN VIVO HOY por fecha FIFA?

El amistoso internacional Estados Unidos vs. Perú se realizará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El compromiso iniciará a las 4:30 p. m. en la costa este de EE. UU. y 3:30 p. m. en Perú.

País / zona Hora Fecha Estados Unidos (Este: Orlando, Miami, Nueva York) 4:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Central: Chicago, Dallas, Houston) 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Montaña: Denver) 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 1:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Perú 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Colombia 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Ecuador 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre México (CDMX) 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua 2:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Panamá 3:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Venezuela, Bolivia y República Dominicana 4:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Paraguay 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Chile, Argentina y Uruguay 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro) 5:30 p. m. Sábado 26 de septiembre España 10:30 p. m. Sábado 26 de septiembre

¿En qué canal transmite el partido Estados Unidos vs. Perú EN VIVO?

El amistoso Estados Unidos vs. Perú de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 será transmitido por América TV y América tvGO en territorio peruano. También se confirmó que en Estados Unidos habrá señales en inglés y español.

País o región TV Streaming online Idioma Hora de inicio Perú América TV: canal 4 SD y 704 HD América tvGO Español 3:30 p. m. Sudamérica No se reporta una señal lineal regional confirmada Disney+ Plan Premium Español 3:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:30 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay Estados Unidos TNT HBO Max Inglés 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT Estados Unidos Telemundo y Universo Peacock Español 4:30 p. m. ET / 1:30 p. m. PT México Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas — 2:30 p. m. España Sin canal o plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma oficial confirmada en las fuentes consultadas — 10:30 p. m.

La señal principal para los hinchas en Perú será América TV, disponible en señal abierta por el canal 4 y en alta definición por el 704 . Quienes prefieran verlo desde celular, computadora o Smart TV pueden utilizar América tvGO, según la disponibilidad de su plan y ubicación.

ORLANDO, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 26-09-2026.- El partido amistoso entre Perú y Estados Unidos será transmitido EN VIVO por América TV (Canal 4) desde Inter&Co Stadium, Orlando, Florida. FOTO: X de la Selección Peruana.

Para el público de Sudamérica, ESPN informa que el encuentro estará disponible a través de Disney+ Plan Premium. Conviene verificar el catálogo local antes del partido, pues las disponibilidades deportivas pueden variar según el país y los derechos territoriales.

En Estados Unidos existen dos alternativas de transmisión: TNT y HBO Max para la señal en inglés; y Telemundo, Universo y Peacock para seguirlo en español . El pitazo inicial está programado para las 4:30 p. m. del Este, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú y 1:30 p. m. del Pacífico.