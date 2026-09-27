Haití y Costa Rica medirán fuerzas este domingo 27 de septiembre de 2026, a las 18:00 hora local de Kingston (17:00 hora de San José) / 7pm ET / 4pm PT , en el Sabina Park Stadium de Kingston, Jamaica, por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. ¿Quieres ver el partido Haití vs Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Para todo el público centroamericano —incluido Nicaragua— la señal oficial corresponde a FOX, con emisión por TV y plataformas digitales; en Estados Unidos, el partido figura por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.

¿A qué hora juega Haití vs. Costa Rica EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League 2026?

Haití vs. Costa Rica se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026, por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 18:00 en Kingston, Jamaica, en el Sabina Park.

País / región Hora del partido Día Haití 19:00 Domingo 27 de septiembre Costa Rica 17:00 Domingo 27 de septiembre Guatemala 17:00 Domingo 27 de septiembre El Salvador 17:00 Domingo 27 de septiembre Honduras 17:00 Domingo 27 de septiembre México (CDMX) 17:00 Domingo 27 de septiembre Perú 18:00 Domingo 27 de septiembre Colombia 18:00 Domingo 27 de septiembre Ecuador 18:00 Domingo 27 de septiembre Panamá 18:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York, Washington) 19:00 Domingo 27 de septiembre República Dominicana 19:00 Domingo 27 de septiembre Puerto Rico 19:00 Domingo 27 de septiembre Venezuela 19:00 Domingo 27 de septiembre Bolivia 19:00 Domingo 27 de septiembre Chile 19:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas, Houston) 18:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (MT: Denver) 17:00 Domingo 27 de septiembre Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 16:00 Domingo 27 de septiembre Argentina 20:00 Domingo 27 de septiembre Uruguay 20:00 Domingo 27 de septiembre Paraguay 20:00 Domingo 27 de septiembre Brasil (Brasilia/São Paulo) 20:00 Domingo 27 de septiembre España (peninsular) 02:00 Lunes 28 de septiembre

Para el público de Centroamérica —incluidos Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador— el partido comenzará a las 17:00. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se verá desde las 18:00, mientras que Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil lo tendrán desde las 20:00.

En Estados Unidos, la referencia principal es las 19:00 ET; la hora baja a las 18:00 en la zona Central, 17:00 en Montaña y 16:00 en el Pacífico. En España, el encuentro arrancará a las 02:00 del lunes 28 de septiembre.

¿Qué canal transmite el partido Haití vs. Costa Rica EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Haití vs. Costa Rica se disputa este domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 18:00 horas en el Sabina Park de Kingston. El encuentro corresponde a la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y será determinante para ambos seleccionados en la lucha por avanzar dentro del torneo regional.

País o región TV abierta TV por cable / paga Streaming online Haití No hay señal abierta confirmada Tele Haiti Concacaf App, Concacaf YouTube Centroamérica No hay señal abierta confirmada FOX Latinoamérica Plataformas digitales de FOX (Fox+, Tubi, Fox YouTube) Estados Unidos No aplica Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube México Sin confirmación específica para este partido Sin confirmación específica del canal Concacaf App, Concacaf YouTube Costa Rica No hay señal abierta confirmada FOX Fox+, Tubi, Fox YouTube, Concacaf App, Concacaf YouTube Perú No hay transmisión confirmada No hay transmisión confirmada No hay transmisión confirmada

Para los aficionados en Centroamérica, la alternativa oficial es FOX Latinoamérica , que cuenta con los derechos de las ediciones 2026/27 y 2028/29 de la Concacaf Nations League. El acuerdo incluye transmisiones tanto en TV como por streaming y contempla los partidos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá cuando actúen como visitantes; por ello, aplica a este Haití vs. Costa Rica.

En Estados Unidos, el partido está programado por Fox Sports 2. Quienes no tengan el canal lineal deberán revisar si su paquete de fuboTV, ViX, FOX One u otro proveedor incorpora esa señal, pues la disponibilidad depende del plan contratado.