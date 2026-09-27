Detalles de la programación de televisión y plataformas online para ver hoy en vivo el duelo Haití vs. Costa Rica en la jornada de Concacaf Nations League. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor
Detalles de la programación de televisión y plataformas online para ver hoy en vivo el duelo Haití vs. Costa Rica en la jornada de Concacaf Nations League. | Crédito: concacaf.com / Composición Depor

Haití y Costa Rica medirán fuerzas este domingo 27 de septiembre de 2026, a las 18:00 hora local de Kingston (17:00 hora de San José) / 7pm ET / 4pm PT, en el Sabina Park Stadium de Kingston, Jamaica, por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. ¿Quieres ver el partido Haití vs Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Para todo el público centroamericano —incluido Nicaragua— la señal oficial corresponde a FOX, con emisión por TV y plataformas digitales; en Estados Unidos, el partido figura por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.

¿A qué hora juega Haití vs. Costa Rica EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League 2026?

Haití vs. Costa Rica se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026, por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 18:00 en Kingston, Jamaica, en el Sabina Park.

País / regiónHora del partidoDía
Haití19:00Domingo 27 de septiembre
Costa Rica17:00Domingo 27 de septiembre
Guatemala17:00Domingo 27 de septiembre
El Salvador17:00Domingo 27 de septiembre
Honduras17:00Domingo 27 de septiembre
México (CDMX)17:00Domingo 27 de septiembre
Perú18:00Domingo 27 de septiembre
Colombia18:00Domingo 27 de septiembre
Ecuador18:00Domingo 27 de septiembre
Panamá18:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York, Washington)19:00Domingo 27 de septiembre
República Dominicana19:00Domingo 27 de septiembre
Puerto Rico19:00Domingo 27 de septiembre
Venezuela19:00Domingo 27 de septiembre
Bolivia19:00Domingo 27 de septiembre
Chile19:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas, Houston)18:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (MT: Denver)17:00Domingo 27 de septiembre
Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas, Seattle)16:00Domingo 27 de septiembre
Argentina20:00Domingo 27 de septiembre
Uruguay20:00Domingo 27 de septiembre
Paraguay20:00Domingo 27 de septiembre
Brasil (Brasilia/São Paulo)20:00Domingo 27 de septiembre
España (peninsular)02:00Lunes 28 de septiembre

Para el público de Centroamérica —incluidos Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador— el partido comenzará a las 17:00. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se verá desde las 18:00, mientras que Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil lo tendrán desde las 20:00.

En Estados Unidos, la referencia principal es las 19:00 ET; la hora baja a las 18:00 en la zona Central, 17:00 en Montaña y 16:00 en el Pacífico. En España, el encuentro arrancará a las 02:00 del lunes 28 de septiembre.

¿Qué canal transmite el partido Haití vs. Costa Rica EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

Haití vs. Costa Rica se disputa este domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 18:00 horas en el Sabina Park de Kingston. El encuentro corresponde a la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27 y será determinante para ambos seleccionados en la lucha por avanzar dentro del torneo regional.

País o regiónTV abiertaTV por cable / pagaStreaming online
HaitíNo hay señal abierta confirmadaTele HaitiConcacaf App, Concacaf YouTube
CentroaméricaNo hay señal abierta confirmadaFOX LatinoaméricaPlataformas digitales de FOX (Fox+, Tubi, Fox YouTube)
Estados UnidosNo aplicaFox Sports 2fuboTV, ViX, FOX One, Concacaf App, Concacaf YouTube
MéxicoSin confirmación específica para este partidoSin confirmación específica del canalConcacaf App, Concacaf YouTube
Costa RicaNo hay señal abierta confirmadaFOXFox+, Tubi, Fox YouTube, Concacaf App, Concacaf YouTube
PerúNo hay transmisión confirmadaNo hay transmisión confirmadaNo hay transmisión confirmada

Para los aficionados en Centroamérica, la alternativa oficial es FOX Latinoamérica, que cuenta con los derechos de las ediciones 2026/27 y 2028/29 de la Concacaf Nations League. El acuerdo incluye transmisiones tanto en TV como por streaming y contempla los partidos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá cuando actúen como visitantes; por ello, aplica a este Haití vs. Costa Rica.

En Estados Unidos, el partido está programado por Fox Sports 2. Quienes no tengan el canal lineal deberán revisar si su paquete de fuboTV, ViX, FOX One u otro proveedor incorpora esa señal, pues la disponibilidad depende del plan contratado.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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