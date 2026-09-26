Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA en el mítico estadio Wembley. La Roja tendrá su estreno como campeona del mundo, mientras los Tres Leones se reencontrarán con su gente tras lograr el tercer puesto en el Mundial 2026. Ambos equipos cuentan con destacadas figuras y tienen como filosofía tener el control del balón. Pero, si el plan A no funciona, no tienen miedo en retroceder líneas e invitar a su rival a salir para aprovechar el contragolpe.

El duelo de pizarras entre Luis de la Fuente y Thomas Tuchel es otro de los aspectos que emocionan a los amantes del fútbol. Ambos estrategas se caracterizan por su capacidad para estudiar al rival y realizar ajustes tácticos de acuerdo con las necesidades de cada partido. Sus planteamientos volverán a ponerse a prueba en uno de los compromisos más atractivos de esta jornada.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. España por UEFA Nations League 2026?

El partido Inglaterra vs. España por la UEFA Nations League, se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en Wembley. El compromiso está pactado para iniciar a las 8:45 p. m. en España (hora peninsular), mientras que en México el pitazo inicial será a las 12:45 horas.

Aquí también te dejaré con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas ver la transmisión de Inglaterra vs. España minuto a minuto.

País / región Hora México 12:45 p. m. Estados Unidos (Este) 2:45 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 11:45 a. m. Argentina 3:45 p. m. Bolivia 2:45 p. m. Chile 3:45 p. m. Colombia 1:45 p. m. Ecuador 1:45 p. m. Centroamérica 12:45 p. m. Paraguay 3:45 p. m. Perú 1:45 p. m. Uruguay 3:45 p. m. Venezuela 2:45 p. m.

La selección de España se prepara para enfrentar a Inglaterra por la UEFA Nations League 2026. Sintonice el partido en directo mediante La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. España EN VIVO por UEFA Nations League?

El partido Inglaterra vs. España, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27, se podrá ver en España a través de RTVE Play, mientras que en Inglaterra la transmisión estará a cargo de ITV1/ITV.

País / región Canal o plataforma México Sky México Estados Unidos FOX Sports / FuboTV / ViX Argentina ESPN y Disney+ Bolivia ESPN y Disney+ Chile ESPN y Disney+ Colombia ESPN y Disney+ Ecuador ESPN y Disney+ Centroamérica ESPN y Disney+ Paraguay ESPN y Disney+ Perú ESPN y Disney+ Uruguay ESPN y Disney+ Venezuela ESPN y Disney+

Si te encuentras en Estados Unidos, la transmisión del partido entre España vs. Inglaterra contará con la transmisión de Fox Sports, Fubo TV y ViX. Mientras que en México, Sky México te llevará EN VIVO el duelo. ESPN y Disney Plus televisarán el duelo para América Latina.