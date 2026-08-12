Este miércoles 12 de agosto, chocarán Inter Miami y León FC en el Nu Stadium por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Para que puedas mirar el partido, revista esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Inter Miami vs. León FC en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Inter Miami vs. León FC por la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 pm
- Estados Unidos (CT): 6:30 pm
- Estados Unidos (MT): 5:30 pm
- Estados Unidos (PT): 4:30 pm
- España: 1:00 am del jueves 6 de agosto
- México (CDMX): 5:30 pm
- Puerto Rico: 7:30 pm
- República Dominicana: 7:30 pm
- Panamá: 6:30 pm
- Costa Rica: 5:30 pm
- El Salvador: 5:30 pm
- Guatemala: 5:30 pm
- Honduras: 5:30 pm
- Nicaragua: 5:30 pm
- Argentina: 8:30 pm
- Brasil (Brasilia): 8:30 pm
- Uruguay: 8:30 pm
- Chile (Santiago): 7:30 pm
- Paraguay: 8:30 pm
- Bolivia: 7:30 pm
- Venezuela: 7:30 pm
- Ecuador: 6:30 pm
- Perú: 6:30 pm
- Colombia: 6:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Inter Miami vs. León FC?
Este miércoles 12 de agosto se podrá ver el Inter Miami vs. León FC por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- México: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass