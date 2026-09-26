Por un amistoso FIFA internacional 2026, México y Colombia medirán fuerzas en el M&T Bank Stadium este sábado 26 de septiembre. Como el partido es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido México vs. Colombia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México vs. Colombia por un amistoso FIFA internacional 2026 este sábado 26 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del domingo 27 de septiembre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido México vs. Colombia?
Este sábado 26 de septiembre se podrá ver el juego México vs. Colombia por un amistoso FIFA internacional 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Puerto Rico: ViX