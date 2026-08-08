El PSG y Manchester United protagonizarán hoy sábado 8 de agosto uno de los amistosos más atractivos de la pretemporada 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Ullevi, Suecia. El duelo servirá como una exigente prueba para ambos clubes, que buscan llegar en las mejores condiciones al inicio de la nueva campaña y afinar detalles antes del arranque de las competiciones oficiales, donde están obligados a ser protagonistas.

El conjunto parisino, vigente campeón de la UEFA Champions League, afronta este compromiso con la intención de mantener el nivel que lo convirtió en protagonista del fútbol europeo. Bajo la dirección de Luis Enrique, el equipo continúa perfeccionando su propuesta de juego, enfocándose en fortalecer tanto la presión defensiva como la velocidad en las transiciones ofensivas. Aunque todavía espera la incorporación de algunas de sus principales figuras, el técnico español aprovecha cada encuentro para consolidar su idea futbolística.

En la otra vereda, el Manchester United encara la preparación con el objetivo de volver a competir por el título de la Premier League. El entrenador Michael Carrick ha utilizado los amistosos de pretemporada para evaluar a toda su plantilla, brindando minutos tanto a jóvenes promesas surgidas de la academia como a futbolistas que regresaron tras sus cesiones. Más allá de los resultados obtenidos hasta el momento, el cuerpo técnico considera que estos partidos son fundamentales para corregir aspectos tácticos, mejorar el rendimiento colectivo y definir la base del equipo que afrontará la temporada 2026-27.

Duelo estelar entre Manchester United y PSG en partido amistoso 2026. Verifique la guía de horarios por huso horario y los canales de televisión disponibles en España, México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Gestión Mix

¿A qué hora juega Manchester United vs. PSG hoy?

Horarios del partido amistoso entre Manchester United y PSG.

Estados Unidos (ET): 11:00 a.m.

Estados Unidos (CT): 10:00 a. m.

Estados Unidos (MT): 9:00 a. m.

Estados Unidos (PT): 8:00 a. m.

México (CDMX): 9:00 a.m.

España: 5:00 p.m.

Puerto Rico: 11:00 a.m.

República Dominicana: 11:00 a. m.

Panamá: 10:00 a. m.

Costa Rica: 9:00 a. m.

El Salvador: 9:00 a. m.

Guatemala: 9:00 a. m.

Honduras: 9:00 a.m.

Nicaragua: 9:00 a. m.

Argentina: 12:00 p. m.

Brasil (Brasilia): 12:00 p. m.

Uruguay: 12:00 p. m.

Paraguay: 12:00 p. m.

Chile (Santiago): 11:00 a. m.

Bolivia: 11:00 a. m.

Venezuela: 11:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

Perú: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

En México, el partido amistoso entre Manchester United y PSG empezará a las 9:00 a.m. Si te encuentras en España, el pitazo inicial del compromiso será a las 17:00 horas (hora peninsular) y en Islas Canarias a las 16:00 horas.

¿Dónde ver Manchester United vs. PSG EN VIVO por TV y streaming?

Tanto en México, España, Estados Unidos y el resto del mundo, el amistoso entre Manchester United contra PSG será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MUTV (canal oficial de Manchester United).

Si quieres disfrutar del compromiso, tienes que suscribirte a MUTV, plataforma que te llevará el Manchester United vs. PSG, como la previa y el postpartido. Además, de un contenido exclusivo de los ‘Diablos Rojos’.

¿Cómo suscribirse a MUTV?

Si deseas ver los partidos de pretemporada del Manchester United, además de contenido exclusivo del club, sigue estos pasos para suscribirte a MUTV:

Ingresa a la página oficial de MUTV o abre la aplicación oficial del Manchester United. Crea una cuenta My United o inicia sesión si ya tienes una. Selecciona la opción “Subscribe” o “Suscribirse”. Elige el plan de suscripción disponible (mensual o anual, según tu país). Ingresa un método de pago válido (Visa, MasterCard o PayPal, según la disponibilidad). Confirma la compra y comienza a disfrutar de la programación de MUTV desde la web, la app oficial o dispositivos compatibles como Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, LG TV, Samsung TV, Roku y Xbox.

¿Cuánto cuesta suscribirme a MUTV?

En la página de MUTV, se aprecia que debes pagar 7,99 dólares estadounidenses para suscribirte al canal oficial de Manchester United. Vas a disfrutar de este contenido:

Partidos del Tour Masculino EN DIRECTO

Repeticiones completas de los partidos

Series originales y colecciones completas de MUTV

Exclusivas para iniciados

Acceso entre bastidores

Seleccione partidos en vivo de mujeres y de la academia.