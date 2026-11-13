Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Puerto Rico vs. Dominica hoy por la Concacaf Nations League desde el estadio Leonora National Track and Field Centre. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Puerto Rico vs. Dominica hoy por la Concacaf Nations League desde el estadio Leonora National Track and Field Centre. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Este viernes 13 de noviembre juegan Puerto Rico contra Dominica por la Liga B de la Concacaf Nations League 2026 en el Leonora National Track & Field Center, complejo que está situado en Leonora. Un encuentro que promete emociones de principio a fin, donde ambas escuadras buscarán el triunfo que les permita dar un paso hacia sus objetivos. Te compartimos los canales y horarios del compromiso.

¿A qué hora juega Puerto Rico vs. Dominica?

Los horarios del partido entre Puerto Rico y Dominica por la Concacaf Nations League 2026 son los siguientes:

  • Puerto Rico: 2:00 p.m.
  • Panamá: 1:00 p.m.
  • Costa Rica: 12:00 p.m.
  • El Salvador: 12:00 p. m.
  • Guatemala: 12:00 p. m.
  • Honduras: 12:00 p. m.
  • Nicaragua: 12:00 p. m.
  • Estados Unidos (Este - ET): 1:00 p.m.
  • Estados Unidos (Centro - CT): 12:00 p.m.
  • Estados Unidos (Montaña - MT): 11:00 a.m.
  • Estados Unidos (Pacífico - PT): 10:00 a.m.

¿Dónde ver Puerto Rico vs. Dominica EN VIVO?

El partido entre Puerto Rico y Dominica se enfrenta hoy por Concacaf Nations League 2026. Guía de canales para ver el compromiso según tu localidad:

  • Puerto Rico: ViX y TeleOro Canal 13
  • Estados Unidos: ViX
  • Jamaica: Bluu
  • Trinidad y Tobago: Bluu
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC