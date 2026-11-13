Este viernes 13 de noviembre juegan Puerto Rico contra Dominica por la Liga B de la Concacaf Nations League 2026 en el Leonora National Track & Field Center, complejo que está situado en Leonora. Un encuentro que promete emociones de principio a fin, donde ambas escuadras buscarán el triunfo que les permita dar un paso hacia sus objetivos. Te compartimos los canales y horarios del compromiso.
¿A qué hora juega Puerto Rico vs. Dominica?
Los horarios del partido entre Puerto Rico y Dominica por la Concacaf Nations League 2026 son los siguientes:
- Puerto Rico: 2:00 p.m.
- Panamá: 1:00 p.m.
- Costa Rica: 12:00 p.m.
- El Salvador: 12:00 p. m.
- Guatemala: 12:00 p. m.
- Honduras: 12:00 p. m.
- Nicaragua: 12:00 p. m.
- Estados Unidos (Este - ET): 1:00 p.m.
- Estados Unidos (Centro - CT): 12:00 p.m.
- Estados Unidos (Montaña - MT): 11:00 a.m.
- Estados Unidos (Pacífico - PT): 10:00 a.m.
¿Dónde ver Puerto Rico vs. Dominica EN VIVO?
El partido entre Puerto Rico y Dominica se enfrenta hoy por Concacaf Nations League 2026. Guía de canales para ver el compromiso según tu localidad:
- Puerto Rico: ViX y TeleOro Canal 13
- Estados Unidos: ViX
- Jamaica: Bluu
- Trinidad y Tobago: Bluu