Por los cuartos de final de la Leagues Cup, Rayados de Monterrey y Chicago Fire medirán fuerzas este martes 25 de agosto en el Toyota Park. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este martes 25 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:30 pm
- Estados Unidos (CT): 7:30 pm
- Estados Unidos (MT): 6:30 pm
- Estados Unidos (PT): 5:30 pm
- México (CDMX): 6:30 pm
- España: 2:30 am del miércoles 26 de agosto
- Puerto Rico: 8:30 pm
- Costa Rica: 6:30 pm
- República Dominicana: 8:30 pm
- El Salvador: 6:30 pm
- Guatemala: 6:30 pm
- Honduras: 6:30 pm
- Nicaragua: 6:30 pm
- Panamá: 7:30 pm
- Argentina: 9:30 pm
- Brasil (Brasilia): 9:30 pm
- Uruguay: 9:30 pm
- Chile (Santiago): 8:30 pm
- Paraguay: 9:30 pm
- Bolivia: 8:30 pm
- Venezuela: 8:30 pm
- Ecuador: 7:30 pm
- Perú: 7:30 pm
- Colombia: 7:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire?
Este martes 25 de agosto se podrá ver el Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Apple TV
- México: Apple TV
- España: Apple TV
- Argentina: Apple TV
- Brasil: Apple TV
- Colombia: Apple TV
- Chile: Apple TV
- Bolivia: Apple TV
- Paraguay: Apple TV
- Perú: Apple TV
- Venezuela: Apple TV
- Costa Rica: Apple TV
- El Salvador: Apple TV
- Guatemala: Apple TV
- Honduras: Apple TV
- Panamá: Apple TV