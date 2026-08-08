Real Madrid se medirá contra Ferencváros como parte de su preparación para la temporada 2026-27. El partido amistoso se realizará hoy sábado 8 de agosto en Groupama Arena (Budapest). Si bien el mercado de pases en el cuadro blanco aún no cerró. Se confirmó la renovación de Vinicius Junior y medios españoles indicaron que Rodri decidió no aceptar la oferta para negociar con Barcelona. A pesar de ello, el conjunto de José Mourinho analiza opciones para conformar su plantel.

Así como refuerzos, hay jugadores que buscan llenar los ojos a José Mourinho para ganarse un lugar en su plan deportivo. El estratega portugués quiere volver a tocar la gloria con el Real Madrid y sacarse la espina de levantar la Champions League con el conjunto blanco.

Ferencváros ya está en competencia. Solo tiene un punto en las dos primeras fechas que disputó en la Liga de Hungría. Pero logró salir airoso en la llave contra el Twente por la Europa League.

Real Madrid enfrenta en un compromiso internacional amistoso a Ferencváros. Conozca las alternativas oficiales en línea para sintonizar el choque a través de RM Play y televisión digital. | Crédito: play.realmadrid.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Ferencváros?

Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 12:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 11:00 a. m.

Estados Unidos (PT): 10:00 a.m.

México (CDMX): 11:00 a.m.

España: 7:00 p.m.

Puerto Rico: 1:00 p.m.

República Dominicana: 1:00 p. m.

Panamá: 12:00 p. m.

Costa Rica: 11:00 a. m.

El Salvador: 11:00 a. m.

Guatemala: 11:00 a. m.

Honduras: 11:00 a.m.

Nicaragua: 11:00 a. m.

Argentina: 2:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Chile (Santiago): 1:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

Perú: 12:00 p. m.

Colombia: 12:00 p. m.

En Estados Unidos, el partido entre Real Madrid vs. Ferencváros se realizará a las 13:00 horas ET, 12:00 horas CT, 11:00 horas MT y 10:00 horas PT.

En México, el compromiso amistoso del Real Madrid empezará a las 11:00 horas. En territorio español, el pitazo inicial del duelo será a las 19:00 horas.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencváros?

La transmisión del partido amistoso entre Real Madrid y Ferencváros estará a cargo de Real Madrid TV (canal oficial de Real Madrid) y la plataforma de streaming de RM Play.

En América Latina, la transmisión del partido amistoso entre Real Madrid vs. Ferencváros será por ESPN, DSports, DGO y Disney Plus.

En México, el amistoso entre Real Madrid vs. Ferencváros lo verás por streaming mediante Disney Plus.

Real Madrid vs. Ferencváros: posible alineación

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Joan Martínez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga, Guler, Vini, Ciria y Endrick. DT: José Mourinho.

Ferencváros: Dubusz; Osvath, Raemaekers, Zohore, Cadu; Rommens, Corbu, Bagi, Sevikyan. Dele y Liztes. DT: Balazs Borbely.