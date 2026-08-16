Por un amistoso de pretemporada, Real Madrid y Schalke 04 se verán las caras este domingo 16 de agosto en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Schalke 04 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Schalke 04 por un amistoso de pretemporada este domingo 16 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 11:00 am
- Estados Unidos (CT): 10:00 am
- Estados Unidos (MT): 9:00 am
- Estados Unidos (PT): 8:00 am
- México (CDMX): 9:00 am
- España: 5:00 pm
- Puerto Rico: 11:00 am
- República Dominicana: 11:00 am
- Panamá: 10:00 am
- Costa Rica: 9:00 am
- El Salvador: 9:00 am
- Guatemala: 9:00 am
- Honduras: 9:00 am
- Nicaragua: 9:00 am
- Argentina: 12:00 pm
- Brasil (Brasilia): 12:00 pm
- Uruguay: 12:00 pm
- Chile (Santiago): 11:00 am
- Paraguay: 12:00 pm
- Bolivia: 11:00 am
- Venezuela: 11:00 am
- Ecuador: 10:00 am
- Perú: 10:00 am
- Colombia: 10:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Schalke 04?
Este domingo 16 de agosto se podrá ver el Real Madrid vs. Schalke 04 por un amistoso de pretemporada. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Golazo
- México: Claro Sports
- España: Real Madrid TV, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Claro Sports
- Brasil: DAZN Brasil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- Chile: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Colombia: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Paraguay: Claro Sports
- Venezuela: Claro Sports
- Costa Rica: Claro Sports
- El Salvador: Claro Sports
- Panamá: Claro Sports
- República Dominicana: Claro Sports