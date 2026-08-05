Por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, se enfrentarán Toluca y Seattle Sounders este miércoles 5 de agosto en el Estadio Nemesio Diez. Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 pm
- Estados Unidos (CT): 9:00 pm
- Estados Unidos (MT): 8:00 pm
- Estados Unidos (PT): 7:00 pm
- México (CDMX): 8:00 pm
- España: 4:00 am del jueves 6 de agosto
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders?
Este miércoles 5 de agosto se podrá ver el Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: MLS Season Pass, Imagen Televisión
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, MLS Season Pass, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass