Este jueves 17 de septiembre, Montevideo City Torque recibirá a Cienciano en el Estadio Centenario por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un compromiso de alto calibre donde ambos equipos tienen la oportunidad de sellar su pase a semifinales, pero el ‘Papá’ parte con una ligera ventaja gracias a su triunfo 2-0 sobre el ‘City Uruguayo’ en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco en la ida. A continuación, te detallo a qué hora juega y qué canal transmite Torque vs. Cienciano en vivo por el torneo de clubes de CONMEBOL.
¿A qué hora juega Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?
Revisa los horarios del partido entre Montevideo City Torque contra Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
|País
|Horario
|Perú
|7:30 p. m.
|Colombia
|7:30 p. m.
|Ecuador
|7:30 p. m.
|Panamá
|7:30 p. m.
|México (CDMX)
|6:30 p. m.
|Costa Rica
|6:30 p. m.
|Guatemala
|6:30 p. m.
|Honduras
|6:30 p. m.
|Nicaragua
|6:30 p. m.
|El Salvador
|6:30 p. m.
|Venezuela
|8:30 p. m.
|Bolivia
|8:30 p. m.
|Chile
|8:30 p. m.
|Paraguay
|8:30 p. m.
|Argentina
|9:30 p. m.
|Uruguay
|9:30 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|9:30 p. m.
|EE. UU. – Este (ET)
|8:30 p. m.
|EE. UU. – Centro (CT)
|7:30 p. m.
|EE. UU. – Montaña (MT)
|6:30 p. m.
|EE. UU. – Pacífico (PT)
|5:30 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?
Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido Torque vs. Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Paramount+
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- México: Disney Plus Premium México
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- España: VPN
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
¿Dónde ver Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?
La transmisión del partido entre Montevideo City Torque y Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 será por beIN, beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports CONNECT.