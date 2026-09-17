Acción del encuentro entre Montevideo City Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. Conozca la programación oficial de TV, horarios locales y plataformas autorizadas para ver la transmisión del fútbol en vivo. | Crédito: Composición Depor
Acción del encuentro entre Montevideo City Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. Conozca la programación oficial de TV, horarios locales y plataformas autorizadas para ver la transmisión del fútbol en vivo. | Crédito: Composición Depor

Este jueves 17 de septiembre, Montevideo City Torque recibirá a Cienciano en el Estadio Centenario por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un compromiso de alto calibre donde ambos equipos tienen la oportunidad de sellar su pase a semifinales, pero el ‘Papá’ parte con una ligera ventaja gracias a su triunfo 2-0 sobre el ‘City Uruguayo’ en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco en la ida. A continuación, te detallo a qué hora juega y qué canal transmite Torque vs. Cienciano en vivo por el torneo de clubes de CONMEBOL.

Montevideo City Torque y Cienciano se miden en la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Entérese de las alternativas de televisión y canales digitales habilitados para sintonizar el duelo en América Latina. | Crédito: Composición Depor
Montevideo City Torque y Cienciano se miden en la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Entérese de las alternativas de televisión y canales digitales habilitados para sintonizar el duelo en América Latina. | Crédito: Composición Depor

¿A qué hora juega Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Revisa los horarios del partido entre Montevideo City Torque contra Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

PaísHorario
Perú7:30 p. m.
Colombia7:30 p. m.
Ecuador7:30 p. m.
Panamá7:30 p. m.
México (CDMX)6:30 p. m.
Costa Rica6:30 p. m.
Guatemala6:30 p. m.
Honduras6:30 p. m.
Nicaragua6:30 p. m.
El Salvador6:30 p. m.
Venezuela8:30 p. m.
Bolivia8:30 p. m.
Chile8:30 p. m.
Paraguay8:30 p. m.
Argentina9:30 p. m.
Uruguay9:30 p. m.
Brasil (Brasilia)9:30 p. m.
EE. UU. – Este (ET)8:30 p. m.
EE. UU. – Centro (CT) 7:30 p. m.
EE. UU. – Montaña (MT)6:30 p. m.
EE. UU. – Pacífico (PT)5:30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido Torque vs. Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

  • Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: Disney+ Premium Norte
  • Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: Disney+ Premium Norte
  • Honduras: Disney+ Premium Norte
  • México: Disney Plus Premium México
  • Panamá: Disney+ Premium Norte
  • Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • España: VPN
  • Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
Transmisión en directo del partido Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana. Acceda a las opciones para sintonizar el evento futbolístico por la pantalla de ESPN y la aplicación Disney Plus desde dispositivos móviles. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor
Transmisión en directo del partido Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana. Acceda a las opciones para sintonizar el evento futbolístico por la pantalla de ESPN y la aplicación Disney Plus desde dispositivos móviles. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor

¿Dónde ver Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

La transmisión del partido entre Montevideo City Torque y Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 será por beIN, beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports CONNECT.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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