Por la temporada regular de la MLS, se enfrentarán el Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC este sábado 1 de agosto en el Estadio BC Place. Si no te quieres perder el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC por la MLS 2026 este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 pm
- Estados Unidos (CT): 6:30 pm
- Estados Unidos (MT): 5:30 pm
- Estados Unidos (PT): 4:30 pm
- España: 1:00 am del domingo 2 de agosto
- México (CDMX): 5:30 pm
- Puerto Rico: 7:30 pm
- República Dominicana: 7:30 pm
- Panamá: 6:30 pm
- Costa Rica: 5:30 pm
- El Salvador: 5:30 pm
- Guatemala: 5:30 pm
- Honduras: 5:30 pm
- Nicaragua: 5:30 pm
- Argentina: 8:30 pm
- Brasil (Brasilia): 8:30 pm
- Uruguay: 8:30 pm
- Chile (Santiago): 7:30 pm
- Paraguay: 8:30 pm
- Bolivia: 7:30 pm
- Venezuela: 7:30 pm
- Ecuador: 6:30 pm
- Perú: 6:30 pm
- Colombia: 6:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC?
Este sábado 1 de agosto se podrá ver el Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- México: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
- Costa Rica: MLS Season Pass
- El Salvador: MLS Season Pass
- Panamá: MLS Season Pass
- República Dominicana: MLS Season Pass