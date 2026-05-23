PACHUCA, HIDALGO (MEXICO), 23/05/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Club América y Washington Spirit este sábado 23 de mayo por la final de la Concachampions Femenil 2026 desde el Estadio Pachuca en Hidalgo, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA DEPOR.COM
Club América y Washington Spirit se enfrentarán este sábado 23 de mayo en el Estadio Hidalgo de Pachuca para definir al campeón de la W Champions Cup 2026. El partido comenzará a las 19:30 horas del tiempo del centro de México (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) en el cierre de un torneo que dejó cruces parejos y varias actuaciones individuales determinantes.

En México, la final podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión también estará disponible en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica mediante las señales ESPN Norte, ESPN Caribbean y ESPN Sur, dependiendo de la región y del paquete contratado en Disney+ Premium.

Para Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select y Paramount+, además de plataformas de streaming como fuboTV y ESPN App, con señales en inglés y español.

Concacaf también ofrecerá la transmisión gratuita a través de su canal oficial de YouTube, Concacaf Go.

La final enfrentará dos estilos distintos. Club América intentará imponer la presión alta y generar peligro por las bandas, mientras Washington Spirit apostará por la velocidad en transición y los remates de media distancia que le dieron resultados durante el torneo.

Con el título en juego, el Estadio Hidalgo se prepara para una de las noches más importantes de la competición.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Washington Spirit por final de la Concachampions Femenil 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PTCBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select, Paramount Plus, fuboTV y ESPN App
México19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Costa Rica19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
El Salvador19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Nicaragua19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Honduras19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Guatemala19:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Colombia20:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Perú20:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Panamá20:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Rep. Dominicana21:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Puerto Rico21:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Venezuela21:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Argentina22:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
Chile22:30ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

