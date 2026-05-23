Club América y Washington Spirit se enfrentarán este sábado 23 de mayo en el Estadio Hidalgo de Pachuca para definir al campeón de la W Champions Cup 2026. El partido comenzará a las 19:30 horas del tiempo del centro de México (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) en el cierre de un torneo que dejó cruces parejos y varias actuaciones individuales determinantes.
En México, la final podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión también estará disponible en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica mediante las señales ESPN Norte, ESPN Caribbean y ESPN Sur, dependiendo de la región y del paquete contratado en Disney+ Premium.
Para Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select y Paramount+, además de plataformas de streaming como fuboTV y ESPN App, con señales en inglés y español.
Concacaf también ofrecerá la transmisión gratuita a través de su canal oficial de YouTube, Concacaf Go.
La final enfrentará dos estilos distintos. Club América intentará imponer la presión alta y generar peligro por las bandas, mientras Washington Spirit apostará por la velocidad en transición y los remates de media distancia que le dieron resultados durante el torneo.
Con el título en juego, el Estadio Hidalgo se prepara para una de las noches más importantes de la competición.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América y Washington Spirit por final de la Concachampions Femenil 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
|CBS Sports Network, ESPN Deportes, ESPN Select, Paramount Plus, fuboTV y ESPN App
|México
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Costa Rica
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|El Salvador
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Nicaragua
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Honduras
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Guatemala
|19:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Colombia
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Perú
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Panamá
|20:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Rep. Dominicana
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Puerto Rico
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Venezuela
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Argentina
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go
|Chile
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y Concacaf Go