El partido entre Haití y Estados Unidos se disputará este sábado 14 de noviembre en el Nu Stadium de Miami, Florida, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Aunque los Grenadiers serán locales, el encuentro se jugará en territorio estadounidense debido a una medida excepcional aprobada por Concacaf ante la situación de seguridad que atraviesa el país caribeño. El compromiso marcará el inicio de una serie de dos partidos entre ambas selecciones.

El conjunto liderado por Mauricio Pochettino, quien podría estar disputando sus últimos partidos con Estados Unidos porque en Europa señalan que tiene conversaciones avanzadas con el Manchester United, parte como favorito. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Haití es un rival complicado, que sabe disputar estos tipos de compromisos y está motivado a hacer historia.

Horarios del partido Haití vs. Estados Unidos

El partido entre Haití y Estados Unidos se jugará este sábado 14 de noviembre de 2026, desde las 4:30 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El encuentro tendrá como escenario el Nu Stadium de Miami, Florida.

México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey): 3:30 p. m.

Guatemala: 3:30 p. m

Costa Rica: 3:30 p. m

El Salvador: 3:30 p. m

Honduras: 3:30 p. m

Nicaragua: 3:30 p. m

Belice: 3:30 p. m.

Panamá: 4:30 p. m.

Perú: 4:30 p. m.

Colombia: 4:30 p. m.

Ecuador: 4:30 p. m.

Venezuela: 5:30 p.m.

Bolivia: 5:30 p. m.

República Dominicana: 5:30 p. m.

Puerto Rico: 5:30 p. m.

Chile: 6:30 p.m.

Argentina: 6:30 p. m.

Uruguay: 6:30 p. m.

Paraguay: 6:30 p. m.

Brasil (Brasilia): 6:30 p. m.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Haití en USA?

Hora del Este: 4:30 p. m.

Hora del Centro: 3:30 p. m.

Hora de la Montaña: 2:30 p. m.

Hora del Pacífico: 1:30 p. m.

Alaska: 12:30 p. m.

Hawái: 10:30 a. m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Haití EN VIVO GRATIS?

El partido entre Estados Unidos y Haití de hoy sábado por la Concacaf Nations League 2026 será transmitido EN VIVO por Peacock en territorio estadounidense y Tele Haití para Haití.

Canadá: OneSoccer

Haití: Tele Haití

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, ViX y NAICOM.

Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TBS USA, truTV USA, ViX, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio

Internacional: CONCACAF GO