Lionel Messi y compañía arribaron a la capital de Buenos Aires para disputar un amistoso FIFA en el estadio Monumental de Núñez. La cita del Argentina vs. Panamá será este jueves 23 de marzo a partir de las 20:30 horas y tendrá al participación de varios artistas dentro del campo, que harán un gran recibimiento a los tres veces campeona del mundo. Aquí, los detalles del evento, horarios y canales TV para seguir la cobertura completa.

¿A qué hora juegan, Argentina vs. Panamá en vivo desde Buenos Aires?

Aquí te presentamos una lista de horarios por país que debes tomar en cuenta si no te quieres perder el partido amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Panamá en vivo. Además, párrafos más abajo te explicamos qué canales y app móviles puedes acceder para seguirlo desde tu TV o cualquier dispositivo móvil.

Países en Latinoamérica Horarios Argentina 20:30 horas Bolivia 19:30 horas Brasil 20:30 horas Chile 20:30 horas Colombia 18:30 horas Ecuador 18:30 horas Paraguay 20:30 horas Perú 18:30 horas Uruguay 20:30 horas Venezuela 19:30 horas

¿Cómo seguir el Argentina – Panamá en vivo vía TV Pública?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Panamá en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo seguir, Argentina – Panamá en vivo y online vía TyC Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Panamá en vivo que se realizará este 23 de marzo a las 20:30 horas local en Buenos Aires, puedes seguir la transmisión de TyC Sports o a su aplicación TyC Play, que es un canal de cable en la región argentina. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a TyCSportsPlay.com desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo mirar en vivo, Argentina – Panamá en vivo vía DirecTV Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Panamá en vivo que se juega en Buenos Aires, puedes seguir la cobertura completa a través de la señal de DirecTV Sports. Aquí debes hacer un pago mensual por suscripción, accediendo a https://www.directvgo.com/ en cualquier dispositivo móvil. Debes poner tus datos y de esta manera podrás disfrutar la fiesta del fútbol.

Link streaming para ver, Argentina – Panamá en vivo online

¿Cómo formarán Argentina – Panamá en Buenos Aires?

La Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María. Entrenador: Lionel Scaloni.

La Selección de Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Jiovany Ramos, Richard Peralta, Gilberto Hernández, Kevin Galván; Miguel Camargo, Martín Morán, Víctor Medina, Omar Browne; Ronaldo Córdoba. Entrenador: Jorge Luis Dely Valdés.