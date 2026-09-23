Consulta los horarios por país y guía de canales de televisión para ver hoy en vivo el partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur. Entérese de las plataformas digitales habilitadas para seguir el choque internacional. | Crédito: Composición Depor
Consulta los horarios por país y guía de canales de televisión para ver hoy en vivo el partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur. Entérese de las plataformas digitales habilitadas para seguir el choque internacional. | Crédito: Composición Depor

Ecuador y Corea del Sur se verán las caras este jueves 24 de septiembre enel Estadio Mundialista de Suwon en uno de los partidos amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA. El encuentro marcará el debut oficial de argentino Marcelo Gallardo como seleccionador del Tricolor, en lo que será el inicio de un nuevo ciclo tras la salida de su compatriota Sebastián Beccacece, mientras que los Tigres de Asia buscarán imponer su habitual intensidad física y transiciones veloces de estrellas como Son Heung-min (ex Tottenham, ahora en el LAFC de la MLS), Kim Min-jae (Bayern Múnich) y Lee Kang-in (ex PSG, ahora en Atlético de Madrid) aprovechando su condición de local. Si quieres saber a qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur y dónde ver la transmisión EN VIVO por televisión y streaming, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur en cada región de Estados Unidos?

El partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur se jugará este jueves 24 de septiembre en el Estadio Mundialista de Suwon. Estos son los horarios oficiales en las distintas regiones de Estados Unidos:

Región de Estados UnidosHora
Hora del Este (ET)07:00
Hora Central (CT)06:00
Hora de la Montaña (MT)05:00
Hora del Pacífico (PT)04:00
Alaska (AKDT)03:00
Hawái (HST)01:00

¿Qué canal gratuito transmite Ecuador vs. Corea del Sur por amistoso internacional en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido amistoso Ecuador vs. Corea del Sur de manera gratuita a través de la señal de KBS (Korean Broadcasting System) en YouTube y por VPN, conectándote a la transmisión de TeleAmazonas en el territorio ecuatoriano.

Horario y canales para ver Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO por país

PaísHoraCanal de TVStreaming
Estados Unidos (ET)07:00--YouTube
México05:00--YouTube
Perú06:00--YouTube
Colombia06:00--YouTube
Ecuador06:00TeleAmazonasYouTube
Bolivia07:00--YouTube
Venezuela07:00--YouTube
Chile07:00--YouTube
Paraguay09:00--YouTube
Argentina09:00--YouTube
Uruguay09:00--YouTube
Brasil09:00--YouTube
España13:00--YouTube
República Checa13:00--YouTube
Sudáfrica13:00--YouTube
Corea del Sur20:00--YouTube
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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