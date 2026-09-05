vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por una fecha más de la . ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de DAZN y FOX Deportes por YouTube. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 5 de setiembre en el Estadio Príncipe Mohamedbin Fahd de Damman. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A la 1:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzó a las 3:00 p.m., mientras que en Brasil también a las 3:00 p.m.

Al Nassr vs. Al Ittihad con Cristiano Ronaldo con transmisión de FOX en YouTube (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Al Ittihad con Cristiano Ronaldo con transmisión de FOX en YouTube (Video: Al Nassr)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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