Desde el 10 de marzo hasta el 9 de abril se celebran las festividades del Ramadán. Un día después de su iniciación, Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid y la Selección de Alemania, decidió publicar una fotografía en sus redes sociales con motivo del mes sagrado musulmán. Sin embargo, el periodista Julian Reichelt relacionó este gesto con un saludo utilizado por islamistas, del cual, según él, es costumbre “totalmente de los terroristas desde hace dos décadas”. Ante estas acusaciones infundadas, el defensor del club español no dudó en responder, aclarando que él es creyente de esta religión y que tomará acciones legales contra dichas falsas acusaciones. “No permitiré que me insulten y denigren llamándome islamista”.

El 11 de marzo, el futbolista compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve vistiendo ropa tradicional musulmana, como parte de la celebración del Ramadán, una festividad observada en algunos países del Medio Oriente. En la imagen, el jugador está en posición de oración y su dedo índice de la mano derecha apunta hacia el cielo. “Ramadán Mubarak para todos los musulmanes de todo el mundo. Que el todopoderoso acepte nuestro ayuno y oraciones”, se puede leer en su mensaje.





La publicación del defensor alemán provocó un debate intenso, especialmente después de que el periodista Julian Reichelt, quien anteriormente había sido editor jefe del periódico BILD, interpretara el gesto como un saludo asociado a los islamistas. Según Reichelt, este saludo -la del dedo índice apuntando hacia el cuelo- es completamente realizado por los terroristas en los últimos veinte años.

“Para todos los que no quieran reconocer el saludo islamista de Antonio Rüdiger como saludo islamista: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución llama a este gesto “el dedo del ISIS” y ve en el dedo índice un signo claro de islamismo”, dijo el periodista alemán mediante una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, a través de esta publicación, Reichelt argumentó que aquel que adopta esta postura en público muestra de manera consciente un saludo de fanáticos en lugar de un gesto inocente y espiritual. También agregó que el levantamiento del dedo índice, una práctica del islamismo con la cual los terroristas en todo el mundo celebran sus actos de violencia, no es propio de Alemania. Reichelt afirmó con firmeza que nunca permitirá que nadie le impida expresar esa opinión.

Esta no fue la única acusación que enfrentó el futbolista, ya que también se le sumaron otras, algunas de las cuales destacaban que la fotografía constituía un claro respaldo al ISIS. “No se trata de un gesto religioso sino de política”, dijo en declaraciones al diario ‘Berliner Zeitung’, la imán feminista berlinesa Seyran Ates. Según ella, ese gesto no es parte del proceso normal de la oración y no aparece ni en el Corán ni en otros textos sagrados.





Rüdiger rompe su silencio y se desvincula del ISIS

Tras las serias acusaciones del periodista alemán, el jugador del Real Madrid decidió brindar una declaración al periódico ‘Bild’ para aclarar lo ocurrido, ya que en los últimos días se le vinculó con uno de los grupos terroristas más peligrosos de las últimas décadas. “El gesto que utilicé se llama dedo tawhid. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático”, afirmó el alemán.

De acuerdo con Antonio, varios integrantes de su familia siguen distintas religiones, sin embargo, se muestran respetuosos entre sí y comparten la celebración de diversas festividades religiosas. “Como musulmán creyente practico mi fe, pero me distancio de toda forma de extremismo. Las acusaciones de islamismo, de violencia y terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia”, expresó el futbolista de 31 años.

Rüdiger afirmó que nunca comprometería su fe y que la defenderá con todo lo que pueda. “No voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara después de nuestros dos exitosos partidos internacionales. Al mismo tiempo, no permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar un informe. Se trata de propaganda y división; Siempre me defenderé resueltamente contra esto”

Finalmente, el defensor de la Selección de Alemania, cerró la entrevista que junto con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) han interpuesto acciones legales contra los autores de esas acusaciones. “Espero que esta aclaración ayude a aclarar malentendidos y sacar la verdad a la luz. También quiero agradecer a la DFB, que me apoyó en todo momento en este asunto”, añadió.

