Disparan contra Ter Stegen: "Ha dañado la reputación de un deportista impecable como es Manuel"

La polémica Ter Stegen - Manuel Neuer parece nunca acabar. El portero del Barcelona reveló hace unos días que la pasa cada vez peor cuando lo convocan a la Selección Alemana debido a que tiene pocos minutos. El perteneciente del Bayern Munich es tomado en cuenta siempre por Joachim Löw.

"Por supuesto que me vuelve un poco loco. Das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Sin embargo, creo que con el tiempo he encontrado una respuesta para mí" , dice el azulgrana en una entrevista a T-online.



El presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, salió en defensa de Neuer, explicando que la experiencia de su portero es lo que lo protege como el titular indiscutible del equipo 'teutón'. Este jueves volvió a disparar.

”Hubiera esperado que se le arrinconara y dijera que las cosas no van así. Ha dañado la reputación de un deportista impecable como es Manuel" , explicó la cabeza de los bávaros.

Según el mandamás muniqués, Neuer habría sido tachado de "chatarra vieja que debería retirarse después de la Eurocopa". Argumenta que realizó una campaña en contra del capitán en vez de expresar su opinión directamente al entrenador Löw.

"No espero ninguna reacción por su parte”, explicó éste y añadió: ”Su única virtud es salir a pasear al bosque y silbar".

Hoeness ya había disparado

Para el presidente del equipo teutón, no existe duda sobre quién debe ser el arquero fijo en la 'Mannschaft'. Además, criticó las palabras del portero del FC Barcelona, quien afirmó que la suplencia en su selección lo estaba volviendo loco.



"Habla como si hubiera ganado 17 mundiales. No tiene derecho a reclamar nada. Neuer es el número uno, no hay discusión. No nos gusta que dañen la reputación de nuestros jugadores. Siempre será el mejor" , dijo el presidente del Bayern Munich tras el gran debut en la Champions League.



