Justo cuando parecía que Lionel Messi no tenía a dónde ir, el astro argentino engañó a la mitad del equipo del Napoli el sábado para marcar un gol exquisito que ayudó al Barcelona a acceder a los cuartos de final de la Champions League en Portugal.

Lamentablemente para los intereses del capitán del Barcelona, este sufrió una terrible patada de Kalidou Koulibaly cerca al final del primer tiempo, bajó el nivel para el complemento e hizo temer con una posible ausencia en el ‘final eight’ de Lisboa.

Según el diario ‘Sport’, no existe la posibilidad de que Lionel Messi no esté con el Barcelona para el encuentro ante Bayern Munich. Si bien terminó con mucho dolor el partido ante los italianos, el golpe no ha comprometido la zurda del seis veces Balón de Oro. Juega sí o sí.

El capitán del Barcelona descansará un par de días y luego empezará a preparar con sus compañeros el partido ante los dirigidos por Hans-Dieter Flick. El cuadro barcelonés viajará a Portugal recién el jueves en búsqueda de la Champions, un título que no gana desde 2015.

El mensaje de Messi tras clasificar al Barcelona a cuartos de final de Champions League.

El Bayern, sin temor al ‘D10S’

“No nos podemos fijar solo en Messi”, declaró el sábado el entrenador del Bayern de Munich luego de golear 4-1 al Chelsea en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y clasificarse a cuartos.

“Tienen otros jugadores de gran calidad, hay que vigilar a todos los jugadores, como hemos hecho hoy contra el Chelsea”, explicó el técnico del gigante alemán, que se mostró satisfecho con la actuación de los suyos.





