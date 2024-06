El triunfo del Real Madrid en la final de la UEFA Champions League, sobre el Dortmund (2-0), no solo es un hito deportivo, sino también un evento con importantes repercusiones económicas que benefician a varios clubes. Ganar la Liga de Campeones no solo significa prestigio y gloria, sino también una significativa inyección de dinero. Esta temporada, el cuadro blanco, al conquistar su decimoquinta ‘Orejona’, no solo se lleva una jugosa recompensa económica, sino que también activa una serie de cláusulas en los contratos de varios de sus jugadores, beneficiando a diversos equipos que estarán celebrando el triunfo junto del sábado en Wembley.

Una de las historias más interesantes es la de Jude Bellingham. Cuando el Real Madrid fichó al mediocampista desde el Borussia Dortmund el pasado verano, se incluyó en el contrato una cláusula de bonificación que activaría en caso de que el inglés ganara la Champions League. Con la victoria en Wembley, en el Bernabéu deberán pagar hasta 25 millones de euros a los alemanes.

Esta cantidad incluye otros méritos, como ganar LaLiga, los partidos disputados, los goles anotados y la presencia de Bellingham en el once ideal de la competición europea. Según la Cadena SER, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha expresado su disposición a cumplir con estas obligaciones, lo que destaca la importancia del jugador en el equipo.

El Mónaco es otro club que tiene motivos para celebrar el triunfo del Real Madrid. En 2022, el club vendió a Aurélien Tchouaméni al equipo blanco por 80 millones de euros más 20 en variables. Aunque no pudo disputar la final por lesión, la conquista de la Champions activa algunas de estas cláusulas, asegurando una suma adicional para las arcas del equipo de la Ligue 1. Los premios individuales y colectivos conseguidos por el jugador en su etapa con el Madrid son parte de estas variables.

Dortmund se llevará varios millones por Bellingham tras el título del Real Madrid en la Champions. (Foto: AFP)

También celebran en Turquía, Francia e Inglaterra





El Fenerbahçe también se beneficiará económicamente del éxito del Madrid, gracias a Arda Güller. El talento turco fue traspasado al equipo blanco el pasado verano por 20 millones de euros más 10 en variables. La victoria en la Champions League activa parte de estas bonificaciones, proporcionando una significativa ganancia adicional para el club.

Aunque en menor medida, el City también recibe una bonificación por el triunfo del Madrid. En 2019, el equipo inglés vendió a Brahim Díaz por 15 millones de euros más cinco en variables. Además, el acuerdo incluye un 15% de una futura venta del jugador. Brahim, que estuvo cedido al Milan durante tres temporadas, recientemente amplió su contrato hasta 2027, manteniendo las cláusulas de bonificación.

Finalmente, el Rennes también se beneficiará del éxito del Madrid gracias a Eduardo Camavinga. El mediocampista fue traspasado por 31 millones de euros más nueve en variables, basadas en su rendimiento y los éxitos del club. Aunque Camavinga ya ganó la Champions con el Real en la campaña 2021-22, su continua participación en los éxitos del equipo sigue siendo motivo de bonificaciones adicionales.

Manchester City también cobrará por Brahim Díaz. (Foto: Getty)

Las Champions League que ganó Real Madrid en su historia

2024 - Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund

2-0 Borussia Dortmund 2022 - Real Madrid 1-0 Liverpool

1-0 Liverpool 2018 - Real Madrid 3-1 Liverpool

3-1 Liverpool 2017 - Real Madrid 4-1 Juventus

4-1 Juventus 2016 - Real Madrid 1-1 (5-3) Atlético

1-1 (5-3) Atlético 2014 - Real Madrid 4-1 (prórroga tras 1-1) Atlético

4-1 (prórroga tras 1-1) Atlético 2002 - Real Madrid 2-1 B.Leverkusen

2-1 B.Leverkusen 2000 - Real Madrid 3-0 Valencia

3-0 Valencia 1998 - Real Madrid 1-0 Juventus

1-0 Juventus 1966 - Real Madrid 2-1 Partizan B.

2-1 Partizan B. 1960 - Real Madrid 7-3 Eintracht F.

7-3 Eintracht F. 1959 - Real Madrid 2-0 Stade Reims

2-0 Stade Reims 1958 - Real Madrid 3-2 Milan

3-2 Milan 1957 - Real Madrid 2-0 Fiorentina

2-0 Fiorentina 1956 - Real Madrid 4-3 Stade Reims

