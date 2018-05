Bayern planifica la próxima temporada. No quiere cabos sueltos, especialmente cuando la meta es la siguiente Champions League. No se pudo con el Real Madrid en las semifinales, se espera que haya revancha para el 2018-19. Con Nico Kovac como timonel en el equipo, el entrenador croata habría definido las próximas bajas de la institución.



Arturo Vidal, Thiago Alcántara y Jerome Boateng serían los elegidos. El diario Sport Bild ha publicado el nombre de esos tres futbolistas y que el Bayern tendría pensado vender. Cuando los bávaros no se sienten a gusto con sus jugadores, los traspasan. No pasa lo mismo cuando tratan de retener a todo costo a un jugador importante dentro de su plantilla.



En cuanto a Thiago Alcántara se refiere, el jugador públicamente no se moja, pero está muy atento por si le llama el Barça y regresaría encantado al Camp Nou. El club azulgrana lo tanteó el año pasado, a través de Robert Fernández que incluso se citó con él en París, pero poco después renovó con el Bayern hasta 2021.



El Barcelona no niega que ha habido interés por el futbolista y sabe que encajaría a la perfección en el esquema de Valverde, pero ahora mismo sólo se plantearía el fichaje si pudiera llegar libre o por una cantidad muy asequible.