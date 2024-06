La Bundesliga presentará algunas novedades para la próxima temporada y, sumado a la llegada de Vincent Kompany como DT de Bayern Múnich, ahora se pudo conocer que la etapa de Edin Terzic en Borussia Dortmund llegó a su fin. El estratega puso fin a un vínculo que iba hasta el 2025, según comunicó el club negriamarillo. A pesar de jugar la última final de Champions League, el alemán decidió no continuar con el cargo para la próxima temporada.

“Edin Terzic deja el Borussia Dortmund. El entrenador, que ganó la Copa con el BVB en 2021, fue subcampeón del campeonato en 2023 y alcanzó la final de la Champions League en 2024, ha pedido al BVB terminar su contrato con efecto inmediato. El Borussia Dortmund ha aceptado la petición tras un debate conjunto”, publicó el club en sus redes sociales.

Curiosamente, la noticia se da a unos días que Matts Hummels pidió su salida y, de no ser así, no renovaría con el club. La razón de este ‘cortocircuito’ serían las decisiones que se tomaron en la temporada. Además, otros líderes de la plantilla también estarían en la misma situación. Sin embargo, desde Alemania, apuntan que el central tampoco seguirá.

Edin Terzic se convirtió en DT oficial de Borussia Dortmund en 2021. (Foto: AFP)

Terzic se despide del cuadro ‘vendaval’ luego de 14 años en la institución. En 2018 fue parte del comando técnico de Lucien Favre y, tras la destitución del alemán, quedó como interino hasta final de temporada. En 2021 tuvo su segunda ciclo que lo hizo quedarse hasta el final de la temporada 2023/2024.

“Quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que me han dado la oportunidad, me han apoyado y me han acompañado en este viaje. Y me siento muy honrado de haber llevado a este gran club a ganar la Copa y ahora a la final de la Liga de Campeones”, comenzó el técnico en un video publicado por el club.

Además, Edin recordó el última partido ante Real Madrid: “Y después de aquella final de la Liga de Campeones en Wembley, busqué el diálogo con los responsables. Y esas conversaciones fueron muy importantes, muy buenas, abiertas, honestas y también amistosas. Y dejé que todo se asimilara, dejé que se asimilara y lo pensé durante mucho tiempo, pero aún así siempre tuve esta sensación básica de que ahora que el club se está realineando, creo que es hora de que un nuevo hombre en la banda acompañe y lidere todo el asunto”.

¿Quién podría reemplazar a Edin Terzic?

De acuerdo a información del diario Bild, Nuri Sahin es uno de los candidatos a asumir el puesto de director técnico de Borussia Dortmund. El ex futbolista nación en Alemania, pero representó a la Selección de Turquía. Con 35 años de edad, viene de dirigir al Antalyaspor en las últimas tres temporadas.

Además, surgió en las inferiores del Dortmund donde tuvo tres ciclos entre 2005 y 2007, entre 2008 y 2011, y entre 2013 y 2018. Fue campeón de la Bundesliga 2011, las Supercopas de Alemania 2013 y 2014, y la Copa de Alemania 2017. También jugó en Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen y Antalyaspor, club en el que se retiró con apenas 33 años e inició su carrera como DT.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024