Arde el vestuario del Bayern Munich. Mats Hummels y Robert Lewandowski tuvieron hoy, según varios medios alemanes, un fuerte enfrentamiento en el entrenamiento debido a un gol encajado por su equipo en un partidillo y del que los dos jugadores se responsabilizaron mutuamente.



Tras una pérdida de balón de Hummels, Lewandowski -en lugar de ayudar a defender del Bayern Munich - decidió atarse mejor una bota, lo que disgustó el jugador alemán, ex del Dortmund.



"Lewy, eso no es serio. En un momento así no te puedes atar los cordones, es una mierda", le dijo Hummels según afirma el diario "Bild".



A ello el polaco le recordó a Hummels que había sido él quien había perdido la pelota lo que molestó aún más al defensa alemán. "Lo mío fue un error, lo tuyo es un problema de actitud", le dijo Hummels a Lewandowski.



Según los medios que informan sobre el enfrentamiento, al final de la práctica los dos jugadores se mantuvieron alejados el uno del otro y no hubo gestos de reconciliación.



