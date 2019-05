¡No hay más vuelta que darle! Pieza clave del Bayern Munich confirmó que seguirá la próxima temporada

Se queda. Niko Kovac aseguró este sábado, justo tras conquistar la Bundesliga 2019 , que seguirá entrenando al Bayern Múnich el próximo curso y dijo haberlo sabido "de primera mano". Es así que al ser preguntado por los rumores sobre un posible despido pese al título liguero, el DT aclaró su situación ante la prensa.



"Estoy convencido de que voy a continuar. He tenido otras informaciones. Y vienen de primera mano, no de segunda. No ha sido una temporada fácil. Creo que todos lo hemos visto", añadió, después de haber sido duchado con cerveza, como marca la tradición de las celebraciones en el fútbol alemán.



"No podíamos escribir un guión mejor para esta especie de final (victoria 5-1 sobre el Eintracht de Fráncfort). Si los hinchas han cantado mi nombre, es algo que evidentemente me emociona. Soy un ser humano", explicó el entrenador del equipo 'Bávaro'.



Recordemos que el Bayern Munich terminó la Bundesliga con dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, y que además, el próximo sábado 25, el equipo muniqués disputará ante el RB Leipzig la final de la Copa de Alemania.



► Celebró su renovación: golazo de Pizarro para triunfo del Werder Bremen sobre Leipzig [VIDEO]



► ¡Bomba! El vestuario del Barcelona veta a Antoine Griezmann por este tremendo motivo



► Uno más a la lista: nuevo candidato a la portería del Barcelona para reemplazar a Cillessen



► Llega gratis y es de LaLiga: Barcelona ya decidió cuál será su próximo fichaje para el 2019-20