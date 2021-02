Su vuelta al Bayern Munich en calidad de cedido de la Juventus, no está siendo lo que el club esperaba ni mucho menos el jugador, que ve la hora de volver a la Serie A del fútbol italiano. Douglas Costa no ha podido entrar en el once de Hansi Flick, primero por una lesión y ahora porque no encuentra lugar en el equipo. Es más, hace dos semanas se lesionó y estará al margen durante, al menos, hasta el parón de selecciones en marzo. El brasileño se quiere marchar.

En entrevista que ofreció al periodista italiano Pierluigi Pardo, el futbolista de 30 años no tuvo problemas en epresar su malestar en el conjunto alemán de manera pública y admitir que le gustaría regresar al ‘Calcio’.

“Me gustaría volver a Italia, un país que aprecio mucho. Veremos qué pasa, todavía tengo contrato con la Juve”, dijo Costa, cuya cesión al líder de la máxima competición alemana expira a final de temporada. En Turín tiene contrato hasta 2022.

Sobre el fútbol italiano agregó: “Cuando llegué a Italia me adapté muy bien y llevo a la afición en el corazón. El primer año con Allegri me costó, pero me hizo entender cómo se juega en Italia. Es un fútbol diferente al alemán, más defensivo”.

“Hoy juegan un fútbol diferente al de cuando llegué. Ahora juegan un fútbol más ofensivo, mientras que antes se trataba más de la posesión. Me gustaba más eso, aunque así ganaron la Champions”, finalizó.

Todo apunta a que el Bayern no intente retener al extremo, que no ha pasado de 314 minutos sobre el terreno de juego en lo que va de Bundesliga.

