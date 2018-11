Bayern Munich no pasa por su mejor momento en la Bundesliga. El último sábado empató 1-1 ante Friburgo y el resultado ha traído cola debido a una publicación en Instagram de la esposa de Thomas Müller que no ha tardado en hacerse viral.



En dicha red social, Lisa Müller arremetió contra el DT Niko Kovac por demorar el cambio de su esposo. No se tomó a bien la suplencia del delantero del Bayern Munich y cuestionó que el técnico haya dejado pasar más de 70 minutos para recién hacerlo jugar ante el Friburgo.

"Más de 70 minutos, hasta que tiene un destello de inspiración", publicó la mujer de Thomas Müller en un 'story'. Como era de esperarse, el crack del equipo bávaro fue consultado por la actitud de Lisa, aunque no tardó en restarle importancia.



"No es algo bueno... Creo que fue por la emoción. No creo que esté feliz después de haberlo hecho. Pero simplemente, me ama. ¿Qué puedo hacer?", dijo Thomas Müller. Por su parte, Kovac, el principal afectado, se limitó a decir: "Nada".