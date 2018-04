Si Bayern Munich no clasifica a la final de Champions League, es posible que, contra Real Madrid en el Allianz Arena, Jerome Boateng haya jugado su último encuentro como futbolista de los 'bávaros'.

El defensor del cuadro alemán dejó la cancha por una seria lesión que lo descartó para la revancha en el Santiago Bernabéu. Pero, casi nadie se ha percatado del mensaje que dejó el futbolista respecto a su futuro.

"Con el Bayern ya lo he vivido todo. Y sí, la vida del futbolista no es eterna. Así que me voy acercando al punto, en el que tengo que contestar a ciertas preguntas", reveló Boateng a los medios de comunicación.

"¿Qué metas me quedan por alcanzar? y ¿quiero seguir demostrando mi valía con el mismo club en las mismas circunstancias?", añadió el zaguero de la Selección de Alemania, quien sí llegaría en perfectas condiciones para Rusia 2018.

"No tiene que ver con que te encuentres bien en un lugar, sin con los retos personales. No son preguntas clásicas referidas a tu carrera deportiva, sino preguntas vitales", añadió Boateng de 29 años de edad. ¿Se acerca el final del jugador en Bayern ?